Новые доплаты для ВСУ – за что будут получать военные

Деньги для военных. Фото: varta1

Военнослужащие, выполняющие боевые задания на фронте, получают один из четырех видов доплат. Размер доплаты колеблется от 30 до 100 тысяч гривен в месяц.

Об этом рассказала адвокат ОО "Юридична сотня" Ирина Дмитренко.

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Влияют ли доплаты на пенсию

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, участвующие в военных действиях на фронтах российско-украинской войны, имеют право на доплаты к официальной зарплате.

Эти доплаты не влияют на будущее начисление пенсии — она будет исчисляться только по заработной плате.

Четыре варианта доплаты — за что начисляются

Доплаты к зарплате военных, воюющих в составе боевых бригад, отличаются по размеру от 30 до 100 тысяч гривен и основаниям для их начисления.

Так:

30 тысяч гривен получают военнослужащие за выполнение боевых заданий на фронте;

50 тысяч гривен — за выполнение боевых задач в составе органов военного управления, штабов и командования;

70 тысяч гривен — за выполнение боевых задач на первой линии фронта;

100 тысяч гривен — во время пребывания в зоне активных боевых действий или во время лечения/реабилитации в результате полученной контузии, травмы, увечья (а также во время пребывания в плену).

Напомним, мы ранее писали о том, какой размер зарплаты будет у военных в октябре.

Также мы сообщали о том, когда начинается начисление зарплаты мобилизованным военнослужащим.