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Зарплати військовим з 1 жовтня — скільки й за що платитимуть захисникам

29 вересня 2024 16:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Виплати військовим в Україні — скільки платитимуть захисникам з 1 жовтня
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні з 1 жовтня заробітна плата військових залишиться без змін. Згідно з чинними нормами, розмір винагороди залишатиметься стабільним принаймні до завершення 2024 року.

Новини.LIVE розповідає, скільки платитимуть військовим в Україні з 1 жовтня.

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Які будуть виплати військовим в жовтні

Відповідно до Закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та Постанови Кабінету міністрів № 168, розмір додаткових грошових виплат для військовослужбовців на місяць становить:

  • 30 тисяч гривень для тих, хто виконує бойові (спеціальні) завдання у рамках забезпечення оборони України та захисту державних інтересів під час військової агресії РФ;
  • 50 тисяч гривень для військових, які працюють у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;
  • 100 тисяч гривень для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію через контузії, травми або каліцтва; ця надбавка також поширюється на тих, хто потрапив у полон;
  • 70 тисяч гривень доплати для військових, які місяць провели на передовій.

Скільки платитимуть мобілізованим з 1 жовтня

До кінця 2024 року мобілізовані військовослужбовці отримуватимуть мінімальну заробітну плату в розмірі 33 тисячі гривень. Ця сума складається з:

  • 20 тисяч гривень — мінімальний оклад для солдата-строковика;
  • 13 тисяч гривень — оклад залежно від військового звання.

Важливо зазначити, що ці виплати не підлягають оподаткуванню військовим збором у розмірі 1,5%.

Що ще треба знати

Нагадаємо, грошова винагорода військовослужбовцям ЗСУ регулюється окремими наказами та нормами. Але з жовтня 2024 року ці виплати можуть скоротити

Ми також повідомляли, що військовослужбовці в Україні мають можливість отримувати додаткові грошові виплати до основного забезпечення. Зокрема, передбачено щомісячну доплату в розмірі 50 тисяч гривень за виконання певних спеціальних завдань.

зарплати виплати гроші мобілізація війна в Україні військовослужбовці

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