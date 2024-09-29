Виплати військовим в Україні — скільки платитимуть захисникам з 1 жовтня

Зарплати військовим з 1 жовтня — скільки й за що платитимуть захисникам
В Україні з 1 жовтня заробітна плата військових залишиться без змін. Згідно з чинними нормами, розмір винагороди залишатиметься стабільним принаймні до завершення 2024 року.
Новини.LIVE розповідає, скільки платитимуть військовим в Україні з 1 жовтня.
Які будуть виплати військовим в жовтні
Відповідно до Закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та Постанови Кабінету міністрів № 168, розмір додаткових грошових виплат для військовослужбовців на місяць становить:
- 30 тисяч гривень для тих, хто виконує бойові (спеціальні) завдання у рамках забезпечення оборони України та захисту державних інтересів під час військової агресії РФ;
- 50 тисяч гривень для військових, які працюють у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;
- 100 тисяч гривень для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію через контузії, травми або каліцтва; ця надбавка також поширюється на тих, хто потрапив у полон;
- 70 тисяч гривень доплати для військових, які місяць провели на передовій.
Скільки платитимуть мобілізованим з 1 жовтня
До кінця 2024 року мобілізовані військовослужбовці отримуватимуть мінімальну заробітну плату в розмірі 33 тисячі гривень. Ця сума складається з:
- 20 тисяч гривень — мінімальний оклад для солдата-строковика;
- 13 тисяч гривень — оклад залежно від військового звання.
Важливо зазначити, що ці виплати не підлягають оподаткуванню військовим збором у розмірі 1,5%.
Що ще треба знати
Нагадаємо, грошова винагорода військовослужбовцям ЗСУ регулюється окремими наказами та нормами. Але з жовтня 2024 року ці виплати можуть скоротити.
Ми також повідомляли, що військовослужбовці в Україні мають можливість отримувати додаткові грошові виплати до основного забезпечення. Зокрема, передбачено щомісячну доплату в розмірі 50 тисяч гривень за виконання певних спеціальних завдань.
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