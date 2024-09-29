Виплати військовим в Україні — скільки платитимуть захисникам з 1 жовтня

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні з 1 жовтня заробітна плата військових залишиться без змін. Згідно з чинними нормами, розмір винагороди залишатиметься стабільним принаймні до завершення 2024 року.

Новини.LIVE розповідає, скільки платитимуть військовим в Україні з 1 жовтня.

Читайте також:

Які будуть виплати військовим в жовтні

Відповідно до Закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та Постанови Кабінету міністрів № 168, розмір додаткових грошових виплат для військовослужбовців на місяць становить:

30 тисяч гривень для тих, хто виконує бойові (спеціальні) завдання у рамках забезпечення оборони України та захисту державних інтересів під час військової агресії РФ;

50 тисяч гривень для військових, які працюють у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;

100 тисяч гривень для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію через контузії, травми або каліцтва; ця надбавка також поширюється на тих, хто потрапив у полон;

70 тисяч гривень доплати для військових, які місяць провели на передовій.

Скільки платитимуть мобілізованим з 1 жовтня

До кінця 2024 року мобілізовані військовослужбовці отримуватимуть мінімальну заробітну плату в розмірі 33 тисячі гривень. Ця сума складається з:

20 тисяч гривень — мінімальний оклад для солдата-строковика;

13 тисяч гривень — оклад залежно від військового звання.

Важливо зазначити, що ці виплати не підлягають оподаткуванню військовим збором у розмірі 1,5%.

Що ще треба знати

Нагадаємо, грошова винагорода військовослужбовцям ЗСУ регулюється окремими наказами та нормами. Але з жовтня 2024 року ці виплати можуть скоротити.

Ми також повідомляли, що військовослужбовці в Україні мають можливість отримувати додаткові грошові виплати до основного забезпечення. Зокрема, передбачено щомісячну доплату в розмірі 50 тисяч гривень за виконання певних спеціальних завдань.