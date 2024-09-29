Для військових ЗСУ можуть підняти процент військового збору вже з жовтня

Гроші та бійці ЗСУ. Ілюстративний колаж: Новини.LIVE

Як відомо, грошові виплати військовослужбовцям ЗСУ регулюються окремими наказами та нормами. Але з жовтня 2024 року ці виплати можуть скоротитись.

Про це в коментарі виданню NV заявив заступник начальника фінансово-економічної служби однієї з бригад ЗСУ за позивним Адік.

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Він розповів, що хоча податок на доходи від фізичних осіб із грошового забезпечення військових не утримується, однак стягується військовий збір, який раніше складав 1,5%. Але вже з жовтня 2024 року ця ставка може піднятись до 5%.

"На руки військовослужбовці у вересні 2024 року отримували як мінімум 20404,57 грн — це 20715,30 грн мінімально нарахованого грошового забезпечення за вирахуванням 1,5% військового збору, а у жовтні ця сума вже становитиме 19679,54 грн з нарахованої 20715,30 грн з врахуванням 5% військового збору", — зазначив військовослужбовець.

Тут треба мати на увазі, що для військовослужбовців мінімальна межа зарплати, на відміну від цивільних робітників, не передбачена.

Але, якщо розглядати мінімальний рівень грошового забезпечення для військовослужбовців, наприклад, Сухопутних військ ЗСУ, то виплати складаються з:

посадового окладу за 1 тарифним розрядом — 2470,00 грн;

окладу за військовим званням солдатів — 530,00 грн;

надбавки за особливості служби 65% — 1950,00 грн;

премії (1 тарифний розряд, вислуга менше 1 року) — 15635,10 грн; індексації — почнеться нараховуватися з вересня 2024 року (за серпень 2024 року), що становить 130,20 грн.

Нагадаємо, нарахування українським військовослужбовцям грошового забезпечення має свої особливості. Зокрема, відомо, чому можуть затримуватися виплати.

Ми також писали, що військовослужбовці, звільняючись із лав Збройних сил України, мають право на цілу низку виплат. Для того, аби отримати виплати за неотримане речове майно, військовий має взяти у речовій службі військової частини відповідну довідку.