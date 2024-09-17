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Зарплати військових — нюанси нарахування грошей та причини затримок

17 вересня 2024 08:34
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати в ЗСУ — які нюанси нарахування грошей та причини затримок у 2024 році
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Нарахування українським військовослужбовцям грошового забезпечення має свої особливості. Зокрема, відомо, чому можуть затримуватися виплати.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE.

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Права військових регулює закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". На них не поширюється дія Кодексу законів про працю, як на звичайних громадян.

Грошове забезпечення військових залежить від:

  • посади;
  • військового звання;
  • кваліфікації;
  • терміну та умов військової служби.

У 2024 році оклад військовослужбовця становить 20,1 тис. гривень. Строковикам виплачують 6 тис. грн, курсантам військових училищ — 2,35 тис. гривень, інструкторам — від 15 до 30 тис. гривень.

Велику роль у кінцевому розмірі грошового забезпечення грають надбавки, залежно від умов проходження служби та режиму секретності. Нараховують також доплати для військових за вчений, науковий ступінь, почесне та спортивне звання. Суми додаткової винагороди під час дії воєнного стану можуть становити 30, 50, 70, 100 тис. гривень.

Постанова уряду №168 визначає розмір додаткових грошових виплат на місяць для військових:

  • 30 тис. гривень — отримують військові, які здійснюють бойові (спеціальні) завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави через військову агресію РФ;
  • 50 тис. гривень — нараховують військовим, які виконують бойові (спеціальні) завдання, перебуваючи у складі органів військового управління/штабів/командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;
  • 70 тис. гривень — отримують військові за виконання бойових чи спеціальних завдань у першому ешелоні, на окупованих територіях чи території Росії (нараховують за кожні 30 днів виконання відповідних завдань);
  • 100 тис. гривень — мають ті військові, які перебувають у зоні активних бойових дій/проходять лікування чи реабілітацію через отриману контузію, травму, каліцтво. Також надбавку призначають тим, хто потрапив у полон.

Такі доплати виплачують військовим пропорційно часу виконання завдань. Таким чином, один день на передовій коштує приблизно 3 тис. гривень.

Також розмір премії залежить від звання, посади, тривалості, інтенсивності й умов несення військової служби, кваліфікації та її секретності.

Коли нараховують кошти та причини затримок

Як правило, військовослужбовцям нараховують гроші на банківський рахунок. Нарахування виплат відбувається у два етапи: як аванс (з 5 по 15 число) та основна сума (з 25 до початку наступного місяця). Дати залежать від військових частин, а також роду військ.

Виплати військовослужбовцям іноді можуть затримуватися. Це може статися з таких причин:

  • відсутності необхідного обсягу фінансування у бюджеті;
  • неправильно сформовані запити на виплату грошового забезпечення військовою частиною.

Також затримки можуть виникати тому, що одразу в заробітну плату включають безпосередньо додаткові грошові виплати щодо участі в бойових діях чи перебування в зоні бойових дій. Тоді як це вимагає часу на погодження.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у вересні зарплати українських військових мають залишатися незмінними. Зокрема, окрім щомісячного грошового забезпечення, деякі бійці можуть отримати надбавки в розмірі від 30 до 100 тисяч гривень. 

Також ми писали, що у Пенсійному фонді розповіли про особливості зарахування страхового стажу мобілізованим громадянам, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. З таким питанням до фонду звертаються самі громадяни.

зарплати виплати ЗСУ гроші армія військові

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