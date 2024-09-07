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Зарплата за захист Батьківщини — кому з військових платять найбільше та чи зростуть виплати

7 вересня 2024 07:45
Артем Кругленко - Редактор
Які зарплати та додаткові виплати отримують військовослужбовці в Україні
Військослужбовці ЗСУ. Фото ілюстративне: novynarnia.com
Артем Кругленко - Редактор

У вересні зарплати українських військовослужбовців залишаться незмінними. Щоправда, крім щомісячного грошового забезпечення, деякі бійці можуть отримати надбавки в розмірі від 30 до 100 тисяч гривень. 

Про це в п'ятницю, 6 вересня, повідомив 24 Канал.

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Мінімальна заробітна плата мобілізованого бійця становить 33 тисячі гривень: 20 тисяч гривень із цієї суми — оклад солдата-строковика, а 13 тисяч гривень — оклад за військовим званням.

За даними Міністерства оборони, цьогоріч офіцерському складу Сухопутних військ ЗСУ платитимуть від 28 до 50 тисяч гривень: командир взводу отримає 28 229 гривень, командир батальйону — 36 481 гривню, а командир бригади або командир полку ССО — 50 173 гривні. 

Грошове забезпечення військових у 2024 році
Грошове забезпечення військовослужбовців. Скриншот інфографіки Міноборони

У представників рядового, сержантського та старшинського складу зарплати менші. Наприклад, стрілець отримує 20 586 гривень, навідник-оператор — 22 268 гривень, командир танка — 24 862 гривні, а головний сержант роти — 26 094 гривні.

Які додаткові виплати можуть отримати українські військовослужбовці

За що нараховують додаткові виплати:

  • 30 тисяч гривень — для тих, хто виконує бойові або спеціальні завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ;
  • 50 тисяч гривень — за бойові або спеціальні завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;
  • 70 тисяч гривень —- за місяць перебування на передовій;
  • 100 тисяч гривень — за перебування в зоні активних бойових дій або проходження лікування чи реабілітації внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва. Також це надбавка для тих, хто був у полоні.

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