Какие зарплаты и дополнительные выплаты получают военнослужащие в Украине

Военнослужащие ВСУ. Фото иллюстративное: novynarnia.com

В сентябре зарплаты украинских военнослужащих останутся неизменными. Правда, кроме ежемесячного денежного обеспечения, некоторые бойцы могут получить надбавки в размере от 30 до 100 тысяч гривен.

Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил 24 канал.

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Минимальная заработная плата мобилизованного бойца составляет 33 тысячи гривен: 20 тысяч гривен из этой суммы — оклад солдата-срочника, а 13 тысяч гривен — оклад по воинскому званию.

По данным Министерства обороны, в этом году офицерскому составу Сухопутных войск ВСУ будут платить от 28 до 50 тысяч гривен: командир взвода получит 28 229 гривен, командир батальона — 36 481 гривну, а командир бригады или командир полка ССО — 50 173 гривны.

Денежное обеспечение военнослужащих. Скриншот инфографики Минобороны

У представителей рядового, сержантского и старшинского состава зарплаты меньше. Например, стрелок получает 20 586 гривен, наводчик-оператор — 22 268 гривен, командир танка — 24 862 гривны, а главный сержант роты — 26 094 гривны.

Какие дополнительные выплаты могут получить украинские военнослужащие

За что начисляют дополнительные выплаты: