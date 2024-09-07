Какие зарплаты и дополнительные выплаты получают военнослужащие в Украине

Зарплата за защиту Родины — кому из военных платят больше всего, и возрастут ли выплаты
В сентябре зарплаты украинских военнослужащих останутся неизменными. Правда, кроме ежемесячного денежного обеспечения, некоторые бойцы могут получить надбавки в размере от 30 до 100 тысяч гривен.
Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщил 24 канал.
Какую зарплату получают военные в Украине
Минимальная заработная плата мобилизованного бойца составляет 33 тысячи гривен: 20 тысяч гривен из этой суммы — оклад солдата-срочника, а 13 тысяч гривен — оклад по воинскому званию.
По данным Министерства обороны, в этом году офицерскому составу Сухопутных войск ВСУ будут платить от 28 до 50 тысяч гривен: командир взвода получит 28 229 гривен, командир батальона — 36 481 гривну, а командир бригады или командир полка ССО — 50 173 гривны.
У представителей рядового, сержантского и старшинского состава зарплаты меньше. Например, стрелок получает 20 586 гривен, наводчик-оператор — 22 268 гривен, командир танка — 24 862 гривны, а главный сержант роты — 26 094 гривны.
Какие дополнительные выплаты могут получить украинские военнослужащие
За что начисляют дополнительные выплаты:
- 30 тысяч гривен — для тех, кто выполняет боевые или специальные задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ;
- 50 тысяч гривен — за боевые или специальные задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;
- 70 тысяч гривен — за месяц пребывания на передовой;
- 100 тысяч гривен — за пребывание в зоне активных боевых действий либо прохождение лечения или реабилитации в результате полученной контузии, травмы, увечья. Также это надбавка для тех, кто был в плену.
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