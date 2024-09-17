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Зарплаты военных — нюансы начисления денег и причины задержек

17 сентября 2024 08:34
Ксения Симонова - Редактор
Зарплаты в ВСУ — какие нюансы начисления денег и причины задержек в 2024 году
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Начисление украинским военнослужащим денежного довольствия имеет свои особенности. В частности известно, почему могут задерживаться выплаты.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE.

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Права военных регулирует закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". На них не распространяется действие Кодекса законов о труде, как на обычных граждан.

Денежное довольствие военных зависит от:

  • должности;
  • воинского звания;
  • квалификации;
  • срока и условий военной службы.

В 2024 году оклад военнослужащего составляет 20,1 тыс. гривен. Срочникам выплачивают 6 тыс. грн, курсантам военных училищ — 2,35 тыс. гривен, инструкторам — от 15 до 30 тыс. гривен.

Большую роль в конечном размере денежного довольствия играют надбавки, в зависимости от условий прохождения службы и режима секретности. Начисляют также доплаты для военных за ученую, научную степень, почетное и спортивное звание. Суммы дополнительного вознаграждения во время действия военного положения могут составлять 30, 50, 70, 100 тыс. гривен.

Постановление правительства №168 определяет размер дополнительных денежных выплат в месяц для военных:

  • 30 тыс. гривен — получают военные, которые осуществляют боевые (специальные) задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства из-за военной агрессии РФ;
  • 50 тыс. гривен — насчитывают военным, которые выполняют боевые (специальные) задачи, находясь в составе органов военного управления/штабов/командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;
  • 70 тыс. гривен — получают военные за выполнение боевых или специальных задач в первом эшелоне, на оккупированных территориях или территории России (начисляют за каждые 30 дней выполнения соответствующих задач);
  • 100 тыс. гривен — имеют те военные, которые находятся в зоне активных боевых действий/проходят лечение или реабилитацию из-за полученной контузии, травмы, увечья. Также надбавку назначают попавшим в плен.

Такие доплаты выплачивают военным пропорционально времени выполнения задач. Таким образом, один день на передовой стоит около 3 тыс. гривен.

Также размер премии зависит от звания, должности, продолжительности, интенсивности и условий несения военной службы, квалификации и ее секретности.

Когда начисляют средства и причины задержек

Как правило, военнослужащим начисляют деньги на банковский счет. Начисление выплат производится в два этапа: как аванс (с 5 по 15 число) и основная сумма (с 25 до начала следующего месяца). Даты зависят от воинских частей, а также от рода войск.

Выплаты военнослужащим иногда могут задерживаться. Это может произойти по следующим причинам:

  • отсутствие необходимого объема финансирования в бюджете;
  • неправильно сформированные запросы на выплату денежного довольствия воинской частью.

Также задержки могут возникать из-за того, что сразу в заработную плату включают непосредственно дополнительные денежные выплаты по участию в боевых действиях или пребыванию в зоне боевых действий. В то время, как это требует времени на согласование.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре зарплаты украинских военных должны оставаться неизменными. В частности, кроме ежемесячного денежного довольствия, некоторые бойцы могут получить надбавки в размере от 30 до 100 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде рассказали об особенностях зачисления страхового стажа мобилизованным гражданам, что дает право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях. С таким вопросом в фонд обращаются сами граждане.

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