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Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

9 вересня 2024 09:41
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати військових у вересні — у Раді попередили про проблеми з фінансуванням
Військовослужбовці ЗСУ. Фото:General Staff
Ксенія Симонова - Редактор

У Комітеті Верховної Ради з питань бюджету наголосили на важливості ухвалення законопроєкту, що передбачає внесення змін до державного бюджету, у другому читанні. Якщо цього не зробити вчасно, вже з 20 вересня Міністерство оборони не зможе здійснити виплати повною мірою на військові видатки.

Про це заявила голова профільного комітету з питань бюджету Роксолана Підласа під час телемарафону.

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За словами Роксолани Підласої, народні депутати мають підтримати зміни про збільшення видатків на майже 500 млрд грн цього року. Якщо зміни до державного бюджету не набудуть чинності до 20 числа, виплати бійцям надійдуть із затримками.

Вона зазначила, що у Міністерстві оборони говорять про те, що у них немає достатньо коштів, щоб повністю покрити витрати на "бойові" в грошовому забезпеченні.

Очільниця комітету висловила сподівання, що відповідне голосування відбудеться 17-18 вересня. Документ ще мають підписати спікер парламенту та президент.

Також пояснила, чому виник дефіцит у 500 млрд грн. За словами Підласої,  у першому кварталі року "основний союзник — Сполучені Штати — не надавав військову допомогу, і Україні довелося військову допомогу заміщати власними закупівлями". Гроші, які передбачалися на кінець року на грошове забезпечення для бійців, перенаправили на закупівлю і ремонт військової техніки у першому кварталі року.

Вона наголосила, що, ухвалюючи бюджет восени минулого року, ніхто не міг передбачити, що три місяці Україна буде позбавлена військової допомоги від США.

Голова бюджетного комітету уточнила, звідки мають намір кошти для покриття видатків на потреби оборони. Так, передбачається, що на 115 млрд грн скоротять обслуговування і погашення державного боргу. До 216 млрд грн буде залучено на приватному ринку капіталу всередині країни шляхом розміщення ОВДП. Решту 100 млрд грн мають отримати від перевиконання податків та зборів.

Раніше Підласа повідомляла, що закон про зміни до державного бюджету та податкові зміни мають ухвалити до вересня, інакше не можна буде виплатити грошове забезпечення бійцям.

Водночас Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону, що передбачає збільшення оборонних видатків на 495 млрд гривень, лише 3 вересня.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у вересні зарплати українських військовослужбовців мали б залишаться незмінними. Зокрема, окрім щомісячного грошового забезпечення, деякі бійці можуть отримати надбавки в розмірі від 30 до 100 тисяч гривень. 

Також ми писали, що у Пенсійному фонді розповіли про особливості зарахування страхового стажу мобілізованим громадянам, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. З таким питанням до фонду звертаються самі громадяни.

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