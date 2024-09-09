Зарплаты военных в сентябре — в Раде предупредили о проблемах с финансированием

Военнослужащие ВСУ. Фото: General Staff

В Комитете Верховной Рады по вопросам бюджета отметили важность принятия законопроекта, предусматривающего внесение изменений в государственный бюджет, во втором чтении. Если этого не сделать вовремя, уже с 20 сентября Министерство обороны не сможет осуществить выплаты в полной мере на военные расходы.

Об этом заявила глава профильного комитета по бюджету Роксолана Пидласа во время телемарафона.

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Ситуация с принятием законопроекта об изменениях в бюджет

По словам Роксоланы Пидласой, народные депутаты должны поддержать изменения об увеличении расходов почти на 500 млрд грн в этом году. Если изменения в государственный бюджет не вступят в силу до 20 числа, то выплаты бойцам поступят с задержками.

Она отметила, что в Министерстве обороны говорят о том, что у них нет достаточно средств, чтобы полностью возместить расходы на "боевые" в денежном довольствии.

Глава комитета выразила надежду, что соответствующее голосование состоится 17-18 сентября. Документ еще должны подписать спикер парламента и президент.

Также объяснила, почему возник дефицит в 500 млрд грн. По словам Пидласой, в первом квартале года "основной союзник — Соединенные Штаты — не оказывал военную помощь, и Украине пришлось военную помощь замещать собственными закупками. Деньги, которые предусматривались на конец года на денежное довольствие для бойцов, перенаправили на закупку и ремонт военной техники в первом квартале года.

Она подчеркнула, что, принимая бюджет осенью прошлого года, никто не мог предположить, что три месяца Украина будет лишена военной помощи от США.

Глава бюджетного комитета уточнила, откуда намерены взять средства для покрытия расходов на нужды обороны. Предполагается, что на 115 млрд грн сократят обслуживание и погашение государственного долга. До 216 млрд грн будут привлечены на частном рынке капитала внутри страны путем размещения ОВГЗ. Остальные 100 млрд грн должны получить от перевыполнения налогов и сборов.

Ранее Пидласа сообщала, что закон об изменениях в государственный бюджет и налоговые изменения должны быть приняты до сентября, иначе нельзя будет выплатить денежное довольствие бойцам.

В то же время, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, предусматривающий увеличение оборонных расходов на 495 млрд гривен, лишь 3 сентября.

Что еще стоит знать

Напомним, в сентябре зарплаты украинских военнослужащих должны останутся неизменными. В частности, кроме ежемесячного денежного довольствия, некоторые бойцы могут получить надбавки в размере от 30 до 100 тысяч гривен.

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