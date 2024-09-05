Військові під час звільнення отримають виплати —деталі

Гроші в руках. Фото: АрміяInform

Українські військовослужбовці, які звільняються зі служби, отримають виплати у розмірі 50% від місячного грошового забезпечення. Це правило стосується не лише строкової служби.

Про це повідомив начальник відділу фінансового забезпечення сектору соціальних виплат Донецького обласного ТЦК та СП підполковник Артур Вакуленко.

Читайте також:

Які виплати можна отримати

За його словами, грошова допомога нараховується на основі шести різних підстав. Розмір виплат для кожної категорії військовослужбовців розраховується окремо.

Отже, військові, які звільняються після наявності вислуги десяти календарних років і більше, можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. Така допомога передбачена у випадках:

за віком;

скорочення штатів або проведення організаційних заходів;

закінчення строку контракту;

прямого підпорядкування близькій особі;

систематичного невиконання умов контракту командуванням;

настання особливого періоду та небажання продовжувати службу військовослужбовцям-жінкам, які мають дитину або дітей віком до 18 років.

У випадку, якщо бійці були мобілізовані на особливий період або призвані з резерву під час особливого періоду, одноразова грошова допомога становить 4% від місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби. Проте ця сума не може бути менша за 25% місячного грошового забезпечення без урахування винагород.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні військові продовжуватимуть отримувати щомісячні виплати за службу з 1 вересня. Зміни не торкнуться основних виплат, а стосуватимуться лише додаткових доплат.

Ми також писали, що держава надає мобілізованим українцям військову форму та спорядження. Крім того, ці військовослужбовці мають право на одноразову грошову допомогу від міської влади.