Мобілізовані в Україні можуть отримати одноразову виплату — скільки та в яких містах

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Держава надає мобілізованим українцям військову форму та спорядження. Крім того, ці військовослужбовці мають право на одноразову грошову допомогу від міської влади.

Про це йдеться в Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

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Виплати мобілізованим

Таким чином, міста надають одноразову допомогу своїм військовослужбовцям-уродженцям. Це стосується як контрактників, так і мобілізованих. Однак розмір виплат залежить від міста проживання мобілізованого.

Українські міські адміністрації виплачують своїм мобілізованим мешканцям такі суми:

Київ — 30 тис. грн;

— 30 тис. грн; Одеса — по 20 тис. грн;

— по 20 тис. грн; Богодухівська громада Харківської області — 50 тис. грн (норма стосується всіх мобілізованих, включно із внутрішньо переміщеними особами, які зареєстровані в громаді);

— 50 тис. грн (норма стосується всіх мобілізованих, включно із внутрішньо переміщеними особами, які зареєстровані в громаді); Чернігів — 15 тис. грн;

— 15 тис. грн; Івано-Франківськ — 50 тис. грн (для тих, хто воює на передовій), 20 тис. грн (для тих, хто несе військову службу далі лінії фронту);

— 50 тис. грн (для тих, хто воює на передовій), 20 тис. грн (для тих, хто несе військову службу далі лінії фронту); Тернопіль — 10 тис. грн (для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях).

Варто зазначити, що мешканці не всіх міст та областей можуть розраховувати на таку одноразову виплату.

Доплати військовослужбовцям

Крім грошового забезпечення, військовослужбовці Збройних сил України мають право на додаткові виплати за виконання спеціальних завдань.

Постанова Кабінету Міністрів № 168 визначає розміри додаткових щомісячних грошових виплат для військовослужбовців:

30 тис. грн — для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання під час забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та державних інтересів у зв’язку з військовою агресією Росії;

— для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання під час забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та державних інтересів у зв’язку з військовою агресією Росії; 50 тис. грн — для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами;

— для військових, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами; 70 тис. грн — одноразова винагорода за виконання бойових чи спеціальних завдань у першому ешелоні, на тимчасово окупованих територіях або території РФ (за кожні 30 днів виконання таких завдань);

— одноразова винагорода за виконання бойових чи спеціальних завдань у першому ешелоні, на тимчасово окупованих територіях або території РФ (за кожні 30 днів виконання таких завдань); 100 тис. грн — для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію через контузії, травми, каліцтва. Ця надбавка також передбачена для військових, які потрапили у полон.

Надбавки виплачуються пропорційно до часу, протягом якого виконуються завдання. Наприклад, за день служби на передовій можна отримати трохи більше ніж 3 тис. грн.

Що стосується премій, їхній розмір залежить від військового звання, займаної посади, тривалості та інтенсивності виконання службових обов'язків, а також від специфіки та рівня секретності завдань.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські військовослужбовці мають право на низку різноманітних додаткових виплат. Зокрема, за певних умов можуть претендувати на допомогу у розмірі грошового забезпечення та на 50% від заробітної плати для кожного члена родини.

Ми також писали, що українським військовослужбовцям держава надає виплати за ордени та звання. Зокрема, за звання Героя України виплачують грошову винагороду понад 100 тис. гривень.