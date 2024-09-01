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Выплаты мобилизованным — какую единоразовую помощь можно получить в городах Украины

1 сентября 2024 11:00
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Мобилизированные в Украине могут получить единовременную выплату — сколько и в каких городах
Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Государство придает мобилизованным украинцам военную форму и снаряжение. Кроме того, эти военнослужащие имеют право на единовременную денежную помощь от городских властей.

Об этом говорится в Законе Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

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Выплаты мобилизованным

Таким образом, города оказывают разовую помощь своим военнослужащим-уроженцам. Это касается как контрактников, так и мобилизованных. Однако размер выплат зависит от города проживания мобилизованного.

Украинские городские администрации выплачивают своим мобилизованным жителям следующие суммы:

  • Киев — 30 тыс. грн;
  • Одесса — по 20 тыс. грн;
  • Богодуховское общество Харьковской области — 50 тыс. грн (норма касается всех мобилизованных, включая внутренне перемещенные лица, зарегистрированные в общине);
  • Чернигов — 15 тыс. грн;
  • Ивано-Франковск — 50 тыс. грн (для воюющих на передовой), 20 тыс. грн (для тех, кто несет военную службу дальше линии фронта);
  • Тернополь — 10 тыс. грн (для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях).

Стоит отметить, что жители не всех городов и областей могут рассчитывать на одноразовую выплату.

Доплаты военнослужащим

Кроме денежного довольствия, военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на дополнительные выплаты за выполнение специальных задач.

Постановление Кабинета Министров № 168 определяет размеры дополнительных ежемесячных денежных выплат для военнослужащих:

  • 30 тыс. грн — для военных, выполняющих боевые (специальные) задачи при обеспечении обороны Украины, защиты безопасности населения и государственных интересов в связи с военной агрессией России;
  • 50 тыс. грн — для военных, выполняющих боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;
  • 70 тыс. грн — единовременное вознаграждение за выполнение боевых или специальных задач в первом эшелоне, на временно оккупированных территориях или территории РФ (за каждые 30 дней выполнения таких задач);
  • 100 тыс. грн — для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию из-за контузий, травм, увечий. Эта надбавка также предусмотрена для попавших в плен военных.

Прибавки выплачиваются пропорционально времени, в течение которого выполняются задания. Например, за день службы на передовой можно получить чуть более 3 тыс. грн.

Что касается премий, их размер зависит от воинского звания, занимаемой должности, продолжительности и интенсивности исполнения служебных обязанностей, а также специфики и уровня секретности задач.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские военнослужащие имеют право на ряд разнообразных дополнительных выплат. В частности, при определенных условиях могут претендовать на пособие в размере денежного довольствия и на 50% от заработной платы для каждого члена семьи.

Мы также писали, что украинским военнослужащим государство предоставляет выплаты за ордена и звание. В частности, за звание Героя Украины выплачивают денежное вознаграждение более 100 тыс. гривен.

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