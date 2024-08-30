Допомога у 50% зарплати для військових — за яких умов надають додаткові виплати

Українській військові. Фото: GeneralStaff

Українські військовослужбовці мають право на низку різноманітних додаткових виплат. Зокрема, за певних умов можуть претендувати на допомогу у розмірі грошового забезпечення та на 50% від заробітної плати для кожного члена родини.

Новини.LIVE розповідають, за яких обставин здійснюють такі виплати військовим у 2024 році.

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Йдеться про виплати підйомної допомоги у разі переїзду військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, та тих, які несуть кадрову службу, службу за призовом осіб офіцерського складу Збройних Сил України та Державної спецслужби транспорту. Додаткову допомогу призначають, якщо військового переводять на нове місце несення служби в інший населений пункт через призначення на військову посаду.

Також призначають виплату у разі зарахування на навчання у вищі військові навчальні заклади, заклади вищої освіти, які мають військові навчальні підрозділи, та військові коледжі чи навчальні центри (навчальні підрозділи), термін навчання в яких перевищує щонайменше пів року, без збереження посади за попереднім місцем служби чи через передислокацію військової частини/підрозділу військової частини, установи, організації.

Особливості надання додаткової допомоги

Підйомну допомогу виплачують за вищеперелічених умов у розмірі місячного грошового забезпечення на військового і 50% місячного грошового забезпечення на кожного члена його родини, які переїхали з ним на нове місце військової служби.

Окрім того, передбачені добові, встановлені урядом для працівників, які перебувають у відрядженні, за кожну добу перебування в дорозі на військового та кожного члена родини, які переїхали разом з ним.

Важливим нюансом є те, що мобілізованим військовим така виплата допомоги не передбачена. Лише у разі укладання контракту на проходження служби та переїзду на нове місце служби, боєць отримає право на відповідну виплату.

Що ще варто знати

Нагадаємо, народна депутатка Ніна Южаніна переконана, що зарплати державних службовців не повинні перевищувати доходи військових, які перебувають на передовій. На її думку, що високі заробітні плати необхідно обмежити у час війни.

Також ми писали, що військовослужбовцям держава надає виплати за ордени та звання. Зокрема, за звання Героя України виплачують грошову винагороду понад 100 тис. гривень.