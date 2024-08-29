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Українським бійцям виплатять 150 тис. грн винагороди за звання — умови

29 серпня 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова винагорода у 150 тис. грн — хто з бійців отримає кошти за звання
Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українським військовослужбовцям держава надає виплати за ордени та звання. Зокрема, за звання Героя України виплачують грошову винагороду понад 100 тис. гривень.

Новини.LIVE розповідають про деталі такої виплати військовим у 2024 році.

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Кому виплачують винагороду за Героя України

Питання виплати винагороди за Героя України регулює постанова "Про затвердження Порядку виплати одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку".

Тобто кошти виплачують тим бійцям, яким присвоїли звання Герой України. Також одержати відповідну виплату можуть члени родини загиблого військового.

У постанові зазначається, що її виплачують:

  • особам, яким присвоїли звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка";
  • членам родин осіб, яким присвоїли звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" посмертно/у разі смерті Героя України.

Рідні можуть отримати винагороду, яка розраховується як 50-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року. У 2024 році сума сягає 151, тис. гривень.

Які необхідні документи для отримання виплати

Для оформлення нарахування коштів заявники мають подати відповідні документи.

Зокрема, заяву на виплату можна як надіслати поштою, так і передати особисто в орган соцзахисту населення за адресою проживання, зазначивши поточний банківський рахунок. Якщо в родині є малолітні чи неповнолітні діти, то заяву має подати їх законний представник.

Також треба додати копії важливих документів. Серед них:

  • паспорт громадянина повнолітньої особи;
  • довідка про надання ідентифікаційного коду;
  • свідоцтво про смерть Героя України;
  • документ про присвоєння звання Герой України та вручення ордена Золота Зірка;
  • свідоцтво про шлюб (якщо є, у разі отримання винагороди дружиною/чоловіком);
  • свідоцтво про народження дитини/паспорта громадянина (для виплати коштів дитині);
  • рішення районної/районної у м. Києві державної адміністрації/виконавчого органу міської/районної у місті/сільської/селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою, позбавленої батьківського піклування (для виплати дитині Героя України);
  • свідоцтво про народження Героя України (для виплати коштів батькам загиблого бійця).

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські військовослужбовці у разі звільнення зі служби матимуть право на виплати та компенсації. Юристи розповіли, які саме види виплат передбачені бійцям.

Раніше ми писали, що виключення військовозобов’язаного громадянина з військового обліку є безстроковим і остаточним. Дата ж, яка вказується у мобільному застосунку "Резерв+", з’являється лише тому, що сам електронний військово-обліковий документ, згенерований у "Резерв+", має кінцеву дату чинності, на відміну від паперового військового квитка.

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