Денежное вознаграждение в 150 тыс. грн — кто из бойцов получит средства за звание

Гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинским военнослужащим государство предоставляет выплаты за ордена и звания. В частности, за звание Героя Украины выплачивают денежное вознаграждение в более чем 100 тыс. гривен.

Новини.LIVE рассказывают о деталях такой выплаты военным в 2024 году.

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Кому выплачивают вознаграждение за Героя Украины

Вопрос выплаты вознаграждения за Героя Украины регулирует постановление "Об утверждении Порядка выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка".

То есть средства выплачивают тем бойцам, которым присвоили звание Герой Украины. Также получить соответствующую выплату могут члены семьи погибшего военного.

В постановлении отмечается, что его выплачивают:

лицам, которым присвоили звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда";

членам семей лиц, которым присвоили звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" посмертно/в случае смерти Героя Украины.

Родные могут получить вознаграждение, которое рассчитывается как 50-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года. В 2024 году сумма достигает 151 тыс. гривен.

Какие необходимы документы для получения выплаты

Для оформления начисления средств заявители должны подать соответствующие документы.

В частности, заявление на выплату можно как отправить по почте, так и передать лично в орган соцзащиты населения по адресу проживания, отметив текущий банковский счет. Если в семье малолетние или несовершеннолетние дети, то заявление должен подать их законный представитель.

Также следует добавить копии важных документов. Среди них:

паспорт гражданина совершеннолетнего лица;

справка о предоставлении идентификационного кода;

свидетельство о смерти Героя Украины;

документ о присвоении звания Герой Украины и вручении ордена Золотая Звезда;

свидетельство о браке (если есть, в случае получения вознаграждения женой/мужем);

свидетельство о рождении ребенка/паспорта гражданина (для выплаты средств ребенку);

решение районной/районной в г. Киеве государственной администрации/исполнительного органа городского/районного в городе/сельского/поселкового совета или суда об установлении опеки или попечительства над ребенком-сиротой, лишенного родительской опеки (для выплаты ребенку Героя Украины);

свидетельство о рождении Героя Украины (для выплаты средств родителям погибшего бойца).

Что еще стоит знать

Напомним, украинские военнослужащие в случае увольнения со службы будут иметь право на выплаты и компенсации. Юристы рассказали, какие именно виды выплат предусмотрены бойцам.

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