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Бойцы имеют право на дополнительные 50% от зарплаты — условия

30 августа 2024 08:46
Ксения Симонова - Редактор
Помощь в 50% зарплаты для военных — при каких условиях предоставляются дополнительные выплаты
Украинские военные. Фото: GeneralStaff
Ксения Симонова - Редактор

Украинские военнослужащие имеют право на ряд различных дополнительных выплат. В частности, при определенных условиях могут претендовать на пособие в размере денежного довольствия и на 50% от заработной платы для каждого члена семьи.

Новини.LIVE рассказывают, при каких обстоятельствах осуществляют такие выплаты военным в 2024 году.

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При каких условиях предоставляются дополнительные выплаты в 50% зарплаты

Речь идет о выплате подъемной помощи в случае переезда военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и тех, кто несет кадровую службу, службу по призыву лиц офицерского состава Вооруженных Сил Украины и Государственной спецслужбы транспорта. Дополнительную помощь назначают, если военного переводят на новое место несения службы в другой населенный пункт из-за назначения на военную должность.

Также назначают выплату в случае зачисления на обучение в высшие военные учебные заведения, заведения высшего образования, имеющие военные учебные подразделения, и военные колледжи или учебные центры (учебные подразделения), срок обучения в которых превышает минимум пол года, без сохранения должности на предыдущем месте службы или из-за передислокации воинской части/подразделения воинской части, учреждения, организации.

Особенности предоставления дополнительной помощи

Подъемную помощь выплачивают при вышеперечисленных условиях в размере месячного денежного довольствия на военного и 50% месячного денежного довольствия на каждого члена его семьи, переехавших с ним на новое место военной службы.

Кроме того, предусмотрены суточные, установленные правительством, для работников, пребывающих в командировке, за каждые сутки пребывания в пути на военного и каждого члена семьи, переехавших вместе с ним.

Важным нюансом является то, что мобилизованным военным такая выплата пособия не предусмотрена. Только при заключении контракта на прохождение службы и переезда на новое место службы, боец получит право на соответствующую выплату.

Что еще стоит знать

Напомним, народный депутат Нина Южанина убеждена, что зарплаты государственных служащих не должны превышать доходы военных, которые находятся на передовой. По ее мнению, высокие заработные платы необходимо ограничить во время войны.

Также мы писали, что военнослужащим государство предоставляет выплаты за ордена и звание. В частности, за звание Героя Украины выплачивают денежное вознаграждение более 100 тыс. гривен.

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