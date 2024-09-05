Военные во время увольнения получат выплаты — детали

Деньги в руках. Фото: АрмияInform

Украинские военнослужащие, увольняемые со службы, получат выплаты в размере 50% от месячного денежного довольствия. Это правило относится не только к срочной службе.

Об этом сообщил начальник отдела финансового обеспечения сектора социальных выплат Донецкого областного ТЦК и СП подполковник Артур Вакуленко.

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Какие выплаты можно получить

По его словам, денежная помощь начисляется на основе шести разных оснований. Размер выплат каждой категории военнослужащих рассчитывается отдельно.

Следовательно, военные, увольняемые после наличия выслуги десяти календарных лет и более, могут получить единовременную денежную помощь в размере 50% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы. Такая помощь предусмотрена в случаях:

по возрасту;

сокращение штатов или проведение организационных мероприятий;

истечение срока контракта;

прямого подчинения близкому лицу;

систематического невыполнения условий контракта командованием;

наступление особого периода и нежелание продолжать службу военнослужащим-женщинам, имеющим ребенка или детей младше 18 лет.

В случае, если бойцы были мобилизованы на особый период или призваны из резерва во время особого периода, единовременная денежная помощь составляет 4% от месячного денежного довольствия за каждый полный календарный месяц службы. Однако эта сумма не может быть меньше 25% месячного денежного довольствия без учета вознаграждений.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине военные будут продолжать получать ежемесячные выплаты за службу с 1 сентября. Изменения не коснутся основных выплат, а будут касаться только дополнительных доплат.

Мы также писали, что государство придает мобилизованным украинцам военную форму и снаряжение. Кроме того, эти военнослужащие имеют право на единовременную денежную помощь от городских властей.