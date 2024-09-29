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Выплаты бойцам ВСУ с октября могут сократить — в чем здесь причина

29 сентября 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Для солдат ВСУ могут поднять процент военного сбора уже с октября
Деньги и бойцы ВСУ. Иллюстративный коллаж: Новини.LIVE
Артем Кругленко - Редактор

Как известно, денежные выплаты военнослужащим ВСУ регулируются отдельными приказами и нормами. Но с октября 2024 эти выплаты могут сократиться.

Об этом в комментарии изданию NV заявил заместитель начальника финансово-экономической службы одной из бригад ВСУ с позывным Адик.

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Он рассказал, что хотя налог на доходы физических лиц с денежного довольствия военных не удерживается, однако взимается военный сбор, ранее составлявший 1,5%. Но уже с октября 2024 г. эта ставка может подняться до 5%.

"На руки военнослужащие в сентябре 2024 года получали как минимум 20404,57 грн — это 20715,30 грн минимально начисленного денежного довольствия за вычетом 1,5% военного сбора, а в октябре эта сумма уже составит 19679,54 грн из начисленной 20715,30 грн с учетом 5% военного сбора", — отметил военнослужащий.

Здесь следует иметь в виду, что для военнослужащих минимальный предел зарплаты, в отличие от гражданских, не предусмотрен.
Но, если рассматривать минимальный уровень денежного довольствия для военнослужащих, например, Сухопутных войск ВСУ, то выплаты состоят из:

  • должностного оклада по 1 тарифному разряду — 2470,00 грн;
  • оклада по воинскому званию солдат — 530,00 грн;
  • надбавки за особенности службы 65% — 1950,00 грн;
  • премии (1 тарифный разряд, выслуга менее 1 года) — 15635,10 грн;
  • индексации — начнется начисляться с сентября 2024 года (за август 2024 года), что составляет 130,20 грн.

Напомним, начисление украинским военнослужащим денежного довольствия имеет свои особенности. В частности, известно, почему могут задерживаться выплаты.

Мы также писали, что военнослужащие, увольняясь из рядов Вооруженных сил Украины, имеют право на целый ряд выплат. Для того чтобы получить выплаты за неполученное имущество, военный должен взять в вещевой службе воинской части соответствующую справку.

выплаты ВСУ премия деньги зарплата война в Украине

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