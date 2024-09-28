Додаткові виплати військовим — за яких умов можна отримати 50 тис. грн

Український військовослужбовець. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовці в Україні мають можливість отримувати додаткові грошові виплати до основного забезпечення. Зокрема, передбачено щомісячну доплату в розмірі 50 тисяч гривень за виконання певних спеціальних завдань.

Про це йдеться в наказі Міноборони "Про затвердження Змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам".

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Хто має право на доплати

Доплата нараховується військовослужбовцям, які виконують обов'язки у складі:

органів військового управління;

штабів угруповань військ (сил);

штабів тактичних груп, включно до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ;

командування та штабів військових частин (зведених підрозділів).

Військовослужбовці повинні одночасно відповідати таким вимогам:

Залучення до складу оперативного військового управління (ОВУ), а також військовослужбовців, які займають (тимчасово виконують) посади, що визначені штатом у командуванні та штабах військових частин (зведених підрозділів), для оперативного (бойового) управління підпорядкованими підрозділами на командному пункті військової частини.

Виконання командним пунктом військової частини (ОВУ) функцій оперативного (бойового) управління військовими частинами та підрозділами, які ведуть бойові дії на лінії зіткнення, на відстані, що дозволяє виконувати бойові (спеціальні) завдання військовою частиною (підрозділом, зокрема зведеним) першого ешелону, а також у контексті наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно.

Виконання бойових (спеціальних) завдань військовослужбовцями у складі ОВУ, зокрема на командному пункті військової частини.

Таке нарахування відбувається щомісяця за виконання спеціальних завдань і є доповненням до основного грошового забезпечення.

Які документи потрібні

Для отримання додаткових виплат, військовослужбовці повинні підтвердити свою участь у бойових завданнях за допомогою таких документів:

Бойовий наказ або розпорядження.

Журнал бойових дій або ведення оперативної обстановки, бойове донесення чи постова відомість.

Рапорт командира підрозділу, в якому зазначається участь кожного військового у бойових діях або заходах, а також виконання бойових (спеціальних) завдань.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні на жовтень 2024 року не передбачено змін у заробітній платні військовослужбовців. Розмір грошової винагороди залишатиметься незмінним як мінімум до кінця року.

Ми також писали, що українські військовослужбовці, звільнені з полону, можуть отримати державну одноразову грошову допомогу у 100 тис. гривень. Також на таку виплату мають право сім’ї полонених бійців.