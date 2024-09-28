Дополнительные выплаты военным — при каких условиях можно получить 50 тыс. грн

Доплаты военным по 50 тыс. грн в месяц — кто может получить
Военнослужащие в Украине могут получать дополнительные денежные выплаты к основному обеспечению. В частности, предусмотрена ежемесячная доплата в размере 50 тысяч гривен за выполнение определенных специальных задач.
Об этом говорится в приказе Минобороны "Об утверждении Изменений в Порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".
Кто имеет право на доплаты
Доплата начисляется военнослужащим, исполняющим обязанности в составе:
- органов военного управления;
- штабов группировок войск (сил);
- штабов тактических групп, включая пункт управления оперативно-стратегической группировки войск;
- командование и штабы воинских частей (сводных подразделений).
Военнослужащие должны одновременно отвечать следующим требованиям:
- Вовлечение в состав оперативного военного управления (ОВУ), а также военнослужащих, занимающих (временно выполняющих) должности, определенные штатом в командовании и штабах воинских частей (сводных подразделений), для оперативного (боевого) управления подчиненными подразделениями на командном пункте воинской части.
- Выполнение командным пунктом воинской части (ОВУ) функций оперативного (боевого) управления воинскими частями и подразделениями, ведущими боевые действия на линии столкновения, на расстоянии, позволяющем выполнять боевые (специальные) задания воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона, а также в контексте наступления (контрнаступления, контратаки) в батальон включительно.
- Выполнение боевых (специальных) задач военнослужащими в составе ОВУ, в том числе на командном пункте воинской части.
Такое начисление производится ежемесячно при выполнении специальных задач и является дополнением к основному денежному обеспечению.
Какие документы нужны
Для получения дополнительных выплат военнослужащие должны подтвердить свое участие в боевых задачах с помощью следующих документов:
- Боевой приказ или распоряжение.
- Журнал боевых действий или ведение оперативной обстановки, боевое донесение или постовая ведомость.
- Рапорт командира подразделения, где указывается участие каждого военного в боевых действиях или мероприятиях, как и выполнения боевых (специальных) задач.
Что еще нужно знать
Напомним, в Украине на октябрь 2024 года не предусмотрены изменения в заработной плате военнослужащих. Размер денежного вознаграждения будет оставаться неизменным как минимум до конца года.
Мы также писали, что украинские военнослужащие, освобожденные из плена, могут получить государственную единовременную денежную помощь в 100 тыс. гривен. Также на такую выплату имеют право семьи пленных бойцов.
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