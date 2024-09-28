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Доплаты военным по 50 тыс. грн в месяц — кто может получить

28 сентября 2024 11:52
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Дополнительные выплаты военным — при каких условиях можно получить 50 тыс. грн
Украинский военнослужащий. Фото: Генштаб ВСУ
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Военнослужащие в Украине могут получать дополнительные денежные выплаты к основному обеспечению. В частности, предусмотрена ежемесячная доплата в размере 50 тысяч гривен за выполнение определенных специальных задач.

Об этом говорится в приказе Минобороны "Об утверждении Изменений в Порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".

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Кто имеет право на доплаты

Доплата начисляется военнослужащим, исполняющим обязанности в составе:

  • органов военного управления;
  • штабов группировок войск (сил);
  • штабов тактических групп, включая пункт управления оперативно-стратегической группировки войск;
  • командование и штабы воинских частей (сводных подразделений).

Военнослужащие должны одновременно отвечать следующим требованиям:

  • Вовлечение в состав оперативного военного управления (ОВУ), а также военнослужащих, занимающих (временно выполняющих) должности, определенные штатом в командовании и штабах воинских частей (сводных подразделений), для оперативного (боевого) управления подчиненными подразделениями на командном пункте воинской части.
  • Выполнение командным пунктом воинской части (ОВУ) функций оперативного (боевого) управления воинскими частями и подразделениями, ведущими боевые действия на линии столкновения, на расстоянии, позволяющем выполнять боевые (специальные) задания воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона, а также в контексте наступления (контрнаступления, контратаки) в батальон включительно.
  • Выполнение боевых (специальных) задач военнослужащими в составе ОВУ, в том числе на командном пункте воинской части.

Такое начисление производится ежемесячно при выполнении специальных задач и является дополнением к основному денежному обеспечению.

Какие документы нужны

Для получения дополнительных выплат военнослужащие должны подтвердить свое участие в боевых задачах с помощью следующих документов:

  • Боевой приказ или распоряжение.
  • Журнал боевых действий или ведение оперативной обстановки, боевое донесение или постовая ведомость.
  • Рапорт командира подразделения, где указывается участие каждого военного в боевых действиях или мероприятиях, как и выполнения боевых (специальных) задач.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине на октябрь 2024 года не предусмотрены изменения в заработной плате военнослужащих. Размер денежного вознаграждения будет оставаться неизменным как минимум до конца года.

Мы также писали, что украинские военнослужащие, освобожденные из плена, могут получить государственную единовременную денежную помощь в 100 тыс. гривен. Также на такую выплату имеют право семьи пленных бойцов.

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