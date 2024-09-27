Які виплати отримають мобілізовані українці з 1 жовтня

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні на жовтень 2024 року не передбачено змін у заробітній платні військовослужбовців. Розмір грошової винагороди залишатиметься незмінним як мінімум до кінця року.

Про це розповідають Новини Pro.

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Які будуть виплати з 1 жовтня

Зазначено, що норми, що стосуються соціального та правового захисту військовослужбовців і членів їхніх родин, регулюються Законом України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" і постановою Кабінету Міністрів № 168.

Розмір фінансового забезпечення військовослужбовців в Україні відповідає їхнім завданням і формується з кількох складових: заробітна плата нараховується відповідно до вислуги років, займаної посади та військового звання. Суттєвих змін у системі виплат для військовослужбовців не очікується. У жовтні 2024 року зміни в заробітній платі не плануються, і до кінця року розмір грошової винагороди залишатиметься на поточному рівні.

Ця сума включає:

мінімальний оклад для солдата-строковика, що становить 20 тис. грн;

оклад за військовим званням у розмірі 13 тис. грн.

Ці виплати не оподатковуються військовим збором у розмірі 1,5%.

Хто отримає 30 тис. грн

З 1 лютого 2023 року було скасовано виплату винагороди у розмірі 30 тис. грн для військовослужбовців, які знаходяться в тилу. Це положення залишається чинним і у вересні 2024 року.

Водночас військовослужбовці, які виконують бойові або спеціальні завдання для оборони України, захисту населення та державних інтересів, продовжуватимуть отримувати додаткову винагороду до 30 тис. грн.

Також визначено, що ця винагорода може виплачуватися іншим категоріям, зокрема:

поліцейським;

особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій;

начальницькому складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро.

Залежно від конкретних умов служби, сума виплати може варіюватися від 0 до 30 тис. грн.

Що ще треба знати

Нагадаємо, нарахування українським військовослужбовцям грошового забезпечення має свої особливості. Зокрема, відомо, чому можуть затримуватися виплати.

Ми також писали, що військовослужбовці, звільняючись із лав Збройних сил України, мають право на цілу низку виплат. Для того, аби отримати виплати за неотримане речове майно, військовий має взяти у речовій службі військової частини відповідну довідку.