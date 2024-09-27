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Выплаты мобилизованным в Украине — сколько будут платить с 1 октября

27 сентября 2024 10:39
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Какие выплаты получат мобилизованные украинцы с 1 октября
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине на октябрь 2024 года не предусмотрены изменения в заработной плате военнослужащих. Размер денежного вознаграждения будет оставаться неизменным как минимум до конца года.

Об этом рассказывают Новини Pro.

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Отмечено, что нормы, касающиеся социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей, регулируются Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и постановлением Кабинета Министров №168.

Размер финансового обеспечения военнослужащих в Украине отвечает их задачам и формируется из нескольких составляющих: заработная плата начисляется согласно выслуге лет, занимаемой должности и воинскому званию. Существенных изменений в системе выплат для военнослужащих не ожидается. В октябре 2024 года изменения в заработной плате не планируются, и до конца года размер денежного вознаграждения будет оставаться на текущем уровне.

Эта сумма включает:

  • минимальный оклад для солдата-срочника, составляющий 20 тыс. грн;
  • оклад по воинскому званию в размере 13 тыс. грн.

Эти выплаты не облагаются налогом военным сбором в размере 1,5%.

Кто получит 30 тыс. грн

С 1 февраля 2023 года была отменена выплата вознаграждения в размере 30 тыс. грн для находящихся в тылу военнослужащих. Это положение остается в силе и в сентябре 2024 года.

В то же время, военнослужащие, выполняющие боевые или специальные задачи для обороны Украины, защиты населения и государственных интересов, будут продолжать получать дополнительное вознаграждение до 30 тыс. грн.

Также определено, что это вознаграждение может выплачиваться другим категориям, в частности:

  • полицейским;
  • лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
  • начальствующему составу управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро.

В зависимости от конкретных условий службы сумма выплаты может варьироваться от 0 до 30 тыс. грн.

Что еще нужно знать

Напомним, начисление украинским военнослужащим денежного довольствия имеет свои особенности. В частности, известно, почему могут задерживаться выплаты.

Мы также писали, что военнослужащие, освобождаясь из рядов Вооруженных сил Украины, имеют право на целый ряд выплат. Для того чтобы получить выплаты за неполученное вещное имущество, военный должен взять в вещевой службе воинской части соответствующую справку.

зарплаты выплаты деньги мобилизация военнослужащие

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