Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Зарплаты военным с 1 октября — сколько и за что будут платить защитникам arrow

Зарплаты военным с 1 октября — сколько и за что будут платить защитникам

29 сентября 2024 16:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Выплаты военным в Украине — сколько будут платить защитникам с 1 октября
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине с 1 октября заработная плата военных останется прежней. Согласно действующим нормам, размер вознаграждения будет оставаться стабильным по крайней мере до завершения 2024 года.

Новини.LIVE рассказывает, сколько будут платить военным в Украине с 1 октября.

Читайте также:

Какие будут выплаты военным в октябре

В соответствии с Законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлением Кабинета министров № 168 размер дополнительных денежных выплат для военнослужащих в месяц составляет:

  • 30 тысяч гривен для тех, кто выполняет боевые (специальные) задачи в рамках обеспечения обороны Украины и защиты государственных интересов во время военной агрессии РФ;
  • 50 тысяч гривен для военных, работающих в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;
  • 100 тысяч гривен для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию из-за контузии, травм или увечий; эта надбавка также распространяется на попавших в плен;
  • 70 тысяч гривен доплаты для военных, которые месяц провели на передовой.

Сколько будут платить мобилизованным с 1 октября

До конца 2024 года мобилизованные военнослужащие будут получать минимальную заработную плату в размере 33 тысяч гривен. Эта сумма состоит из:

  • 20 тысяч гривен — минимальный оклад для солдата-срочника;
  • 13 тысяч гривен — оклад в зависимости от воинского звания.

Важно отметить, что эти выплаты не подлежат обложению военным сбором в размере 1,5%.

Что еще нужно знать

Напомним, денежное вознаграждение военнослужащих ВСУ регулируется отдельными приказами и нормами. Но с октября 2024 года эти выплаты могут сократиться.

Мы также сообщали, что военнослужащие в Украине могут получать дополнительные денежные выплаты к основному обеспечению. В частности, предусмотрена ежемесячная доплата в размере 50 тысяч гривен за выполнение определенных специальных задач.

зарплаты выплаты деньги мобилизация война в Украине военнослужащие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:16 Похолодание и порывистый ветер — прогноз погоды в Киеве на завтра

17:15 За границу следует выезжать немедленно — на трассе Одесса-Рени собираются пробки

17:06 Похолодание достигло Львовщины — синоптики дали печальный прогноз на завтра

16:51 Зеленский объяснил, как будет назначать посла Украины в США

16:45 Прогноз погоды в Одессе — синоптики предупреждают, что идет похолодание

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

16:23 Зеленский прокомментировал свой визит в Пенсильванию, который критиковали в США

16:15 Работа для одесских студентов — обзор лучших вакансий

16:01 Зарплаты военным с 1 октября — сколько и за что будут платить защитникам

15:47 В Киеве проходит акция в поддержку военнопленных — видео

15:46 Переправляли лиц через границу по системе "Шлях" — на Одесчине разоблачили схему

17:16 Похолодание и порывистый ветер — прогноз погоды в Киеве на завтра

17:15 За границу следует выезжать немедленно — на трассе Одесса-Рени собираются пробки

17:06 Похолодание достигло Львовщины — синоптики дали печальный прогноз на завтра

16:51 Зеленский объяснил, как будет назначать посла Украины в США

16:45 Прогноз погоды в Одессе — синоптики предупреждают, что идет похолодание

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

16:23 Зеленский прокомментировал свой визит в Пенсильванию, который критиковали в США

16:15 Работа для одесских студентов — обзор лучших вакансий

16:01 Зарплаты военным с 1 октября — сколько и за что будут платить защитникам

15:47 В Киеве проходит акция в поддержку военнопленных — видео

15:46 Переправляли лиц через границу по системе "Шлях" — на Одесчине разоблачили схему

Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

Text

12:36 В КГГА думают, как отключить должников от централизованного отопления

27 сентября 2024
Text

23:58 Нардеп сделал заявление о работе иностранных журналистов с украинскими военными

Text

21:04 Нардеп объяснил, как украинцы могут восстановить разрушенное из-за войны жилье

Text

17:50 Планы Путина на Украину и встреча Зеленского с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривой Рог — в РВА допустили, чем могли ударить оккупанты по городу

Text

13:00 Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

Text

10:32 Украина готова к жизни без транзита российского газа — детали от эксперта

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2024
Text
Эксклюзив

22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

23 сентября 2024

19:59 В Киеве охранник ЖК предупреждал жителей о приходе ТЦК — что решил суд