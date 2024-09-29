Выплаты военным в Украине — сколько будут платить защитникам с 1 октября

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине с 1 октября заработная плата военных останется прежней. Согласно действующим нормам, размер вознаграждения будет оставаться стабильным по крайней мере до завершения 2024 года.

Новини.LIVE рассказывает, сколько будут платить военным в Украине с 1 октября.

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Какие будут выплаты военным в октябре

В соответствии с Законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлением Кабинета министров № 168 размер дополнительных денежных выплат для военнослужащих в месяц составляет:

30 тысяч гривен для тех, кто выполняет боевые (специальные) задачи в рамках обеспечения обороны Украины и защиты государственных интересов во время военной агрессии РФ;

50 тысяч гривен для военных, работающих в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями;

100 тысяч гривен для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию из-за контузии, травм или увечий; эта надбавка также распространяется на попавших в плен;

70 тысяч гривен доплаты для военных, которые месяц провели на передовой.

Сколько будут платить мобилизованным с 1 октября

До конца 2024 года мобилизованные военнослужащие будут получать минимальную заработную плату в размере 33 тысяч гривен. Эта сумма состоит из:

20 тысяч гривен — минимальный оклад для солдата-срочника;

13 тысяч гривен — оклад в зависимости от воинского звания.

Важно отметить, что эти выплаты не подлежат обложению военным сбором в размере 1,5%.

Что еще нужно знать

Напомним, денежное вознаграждение военнослужащих ВСУ регулируется отдельными приказами и нормами. Но с октября 2024 года эти выплаты могут сократиться.

Мы также сообщали, что военнослужащие в Украине могут получать дополнительные денежные выплаты к основному обеспечению. В частности, предусмотрена ежемесячная доплата в размере 50 тысяч гривен за выполнение определенных специальных задач.