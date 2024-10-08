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Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

8 жовтня 2024 10:32
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати військовослужбовців суттєво уріжуть із жовтня — відома причина
Гроші у руках. Фото: ArmyInform
Ксенія Симонова - Редактор

Зміни у податковій сфері, які очікуються у жовтні 2024 року, торкнуться доходів військовослужбовців. Заробітна плата бійців суттєво скоротиться, оскільки вони також сплачують військовий збір.

Про це повідомляє видання NV.

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Особливості нарахування зарплат бійцям

Станом на вересень поточного року мінімальне грошове забезпечення військових Сухопутних військ ЗСУ на штатній посаді складається з:

  • посадового окладу за першим тарифним розрядом — 2,47 тис. грн;
  • окладу за військовим званням солдат — 530 грн;
  • надбавки за особливості проходження служби (65%) — 1,95 тис. грн;
  • премії (перший тарифний розряд, вислуга менше як один рік) — 15,635 тис. грн;
  • індексації, що почала нараховуватись з вересня цього року — 130 грн.

Військовослужбовці не сплачують податок на доходи фізосіб із грошового забезпечення, проте з їхніх виплат утримують військовий збір.

Скорочення виплат військовим з жовтня

Як відомо, у Верховній Раді чекає розгляду у другому читанні законопроєкт №11416-д щодо підвищення податків. Документ серед іншого передбачає, що ставка військового збору підвищиться з 1,5% до 5% з жовтня 2024 року (заднім числом, незалежно від того, коли ухвалять законопроєкт).

За словами заступника начальника фінансово-економічної служби однієї з бригад ЗСУ, такі зміни особливо торкнуться розміру виплат військовослужбовців. Зокрема, з мінімальної виплати бійців (оклад) з новим військовим збором заберуть 725 грн.

Так, якщо з вирахуванням військового збору у 1,5% військові у вересні 2024 року отримували 20,4 тис. грн, а нараховували 20,71 тис. мінімально нарахованого грошового забезпечення. У жовтні сума становитиме 19,67 тис. грн, оскільки з нарахованої суми у 20,71 тис. грн вирахують 5% військового збору.

Військовий збір — це обов'язковий платіж, який запровадили тимчасово з серпня 2014 року для фінансування потреб української армії після початку російської агресії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, через підвищення військового збору з 1,5% до 5% українці отримають менші зарплати в жовтні. Оподаткування відбудеться заднім числом.

Також ми писали, що в Україні поточного року фіксують підвищення середньої заробітної плати на 20%. Традиційно найбільше отримують програмісти, а найменше — педагоги.

зарплати виплати податки доходи військовослужбовці військовий збір

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