Зарплати військовослужбовців суттєво уріжуть із жовтня — відома причина

Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки
Зміни у податковій сфері, які очікуються у жовтні 2024 року, торкнуться доходів військовослужбовців. Заробітна плата бійців суттєво скоротиться, оскільки вони також сплачують військовий збір.
Про це повідомляє видання NV.
Особливості нарахування зарплат бійцям
Станом на вересень поточного року мінімальне грошове забезпечення військових Сухопутних військ ЗСУ на штатній посаді складається з:
- посадового окладу за першим тарифним розрядом — 2,47 тис. грн;
- окладу за військовим званням солдат — 530 грн;
- надбавки за особливості проходження служби (65%) — 1,95 тис. грн;
- премії (перший тарифний розряд, вислуга менше як один рік) — 15,635 тис. грн;
- індексації, що почала нараховуватись з вересня цього року — 130 грн.
Військовослужбовці не сплачують податок на доходи фізосіб із грошового забезпечення, проте з їхніх виплат утримують військовий збір.
Скорочення виплат військовим з жовтня
Як відомо, у Верховній Раді чекає розгляду у другому читанні законопроєкт №11416-д щодо підвищення податків. Документ серед іншого передбачає, що ставка військового збору підвищиться з 1,5% до 5% з жовтня 2024 року (заднім числом, незалежно від того, коли ухвалять законопроєкт).
За словами заступника начальника фінансово-економічної служби однієї з бригад ЗСУ, такі зміни особливо торкнуться розміру виплат військовослужбовців. Зокрема, з мінімальної виплати бійців (оклад) з новим військовим збором заберуть 725 грн.
Так, якщо з вирахуванням військового збору у 1,5% військові у вересні 2024 року отримували 20,4 тис. грн, а нараховували 20,71 тис. мінімально нарахованого грошового забезпечення. У жовтні сума становитиме 19,67 тис. грн, оскільки з нарахованої суми у 20,71 тис. грн вирахують 5% військового збору.
Військовий збір — це обов'язковий платіж, який запровадили тимчасово з серпня 2014 року для фінансування потреб української армії після початку російської агресії.
Що ще варто знати
Нагадаємо, через підвищення військового збору з 1,5% до 5% українці отримають менші зарплати в жовтні. Оподаткування відбудеться заднім числом.
Також ми писали, що в Україні поточного року фіксують підвищення середньої заробітної плати на 20%. Традиційно найбільше отримують програмісти, а найменше — педагоги.
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