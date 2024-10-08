Зарплаты военнослужащих существенно урежут с октября — известна причина

Деньги в руках. Фото: ArmyInform

Изменения в налоговой сфере, ожидаемые в октябре 2024 года, коснутся доходов военнослужащих. Заработная плата бойцов значительно сократится, поскольку они также платят военный сбор.

Об этом сообщает издание NV.

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Особенности начисления зарплат бойцам

По состоянию на сентябрь текущего года минимальное денежное довольствие военных Сухопутных войск ВСУ на штатном посту состоит из:

должностного оклада по первому тарифному разряду — 2,47 тыс. грн;

оклада по воинскому званию солдат — 530 грн;

надбавки за особенности прохождения службы (65%) — 1,95 тыс. грн;

премии (первый тарифный разряд, выслуга менее одного года) — 15,635 тыс. грн;

индексации, которая начала начисляться с сентября этого года — 130 грн.

Военнослужащие не платят налог на доходы физлиц с денежного довольствия, однако с их выплат удерживают военный сбор.

Сокращение выплат военным с октября

Как известно, в Верховной Раде ждет рассмотрения во втором чтении законопроект №11416-д о повышении налогов. Документ среди прочего предусматривает, что ставка военного сбора повысится с 1,5% до 5% с октября 2024 года (задним числом, независимо от того, когда будет поддержан законопроект).

По словам заместителя начальника финансово-экономической службы одной из бригад ВСУ, такие изменения особенно коснутся размера выплат военнослужащих. В частности, с минимальной выплаты бойцов (оклад) с новым военным сбором заберут 725 грн.

Так, если с вычетом военного сбора в 1,5% военные в сентябре 2024 года получали 20,4 тыс. грн, а начисляли 20,71 тыс. минимального денежного довольствия. В октябре сумма составит 19,67 тыс. грн, поскольку из начисленной суммы в 20,71 тыс. грн высчитают 5% военного сбора.

Военный сбор — это обязательный платеж, который был введен временно с августа 2014 года для финансирования потребностей украинской армии после начала российской агрессии.

Что еще стоит знать

Напомним, из-за повышения военного сбора с 1,5% до 5% украинцы получат меньшие зарплаты в октябре. Налогообложение состоится задним числом.

Также мы писали, что в Украине в текущем году фиксируют повышение средней заработной платы на 20%. Традиционно больше получают программисты, а меньше всего — педагоги.