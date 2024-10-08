Зарплаты военнослужащих существенно урежут с октября — известна причина

Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько
Изменения в налоговой сфере, ожидаемые в октябре 2024 года, коснутся доходов военнослужащих. Заработная плата бойцов значительно сократится, поскольку они также платят военный сбор.
Об этом сообщает издание NV.
Особенности начисления зарплат бойцам
По состоянию на сентябрь текущего года минимальное денежное довольствие военных Сухопутных войск ВСУ на штатном посту состоит из:
- должностного оклада по первому тарифному разряду — 2,47 тыс. грн;
- оклада по воинскому званию солдат — 530 грн;
- надбавки за особенности прохождения службы (65%) — 1,95 тыс. грн;
- премии (первый тарифный разряд, выслуга менее одного года) — 15,635 тыс. грн;
- индексации, которая начала начисляться с сентября этого года — 130 грн.
Военнослужащие не платят налог на доходы физлиц с денежного довольствия, однако с их выплат удерживают военный сбор.
Сокращение выплат военным с октября
Как известно, в Верховной Раде ждет рассмотрения во втором чтении законопроект №11416-д о повышении налогов. Документ среди прочего предусматривает, что ставка военного сбора повысится с 1,5% до 5% с октября 2024 года (задним числом, независимо от того, когда будет поддержан законопроект).
По словам заместителя начальника финансово-экономической службы одной из бригад ВСУ, такие изменения особенно коснутся размера выплат военнослужащих. В частности, с минимальной выплаты бойцов (оклад) с новым военным сбором заберут 725 грн.
Так, если с вычетом военного сбора в 1,5% военные в сентябре 2024 года получали 20,4 тыс. грн, а начисляли 20,71 тыс. минимального денежного довольствия. В октябре сумма составит 19,67 тыс. грн, поскольку из начисленной суммы в 20,71 тыс. грн высчитают 5% военного сбора.
Военный сбор — это обязательный платеж, который был введен временно с августа 2014 года для финансирования потребностей украинской армии после начала российской агрессии.
Что еще стоит знать
Напомним, из-за повышения военного сбора с 1,5% до 5% украинцы получат меньшие зарплаты в октябре. Налогообложение состоится задним числом.
Также мы писали, что в Украине в текущем году фиксируют повышение средней заработной платы на 20%. Традиционно больше получают программисты, а меньше всего — педагоги.
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