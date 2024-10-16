Зарплаты в армии — за какие успехи на поле боя платят от 12 тыс. до 243 тыс. грн

Украинские военные. Фото: GeneralStaff

Заработная плата украинских военнослужащих находится в топе по размеру во время войны. Доплаты для мобилизованных бойцов на передовой в некоторых случаях могут достигать более 243 тыс. гривен.



Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны Украины.

Денежное довольствие бойцов в 2024 году

По информации ведомства, минимальный размер денежного довольствия в Вооруженных Силах Украины не может быть ниже суммы в 20,1 тыс. гривен.

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Кроме оклада, который зависит от занимаемой должности, воинского звания, продолжительности, интенсивности военной службы, военный может получать дополнительные вознаграждения за участие в боевых действиях и боевые успехи.

Также могут получить на поле боя вознаграждения в 30 тыс. гривен, 50 тыс. гривен и 100 тыс. гривен.

Денежные поощрения за успехи на поле боя

Бойцам предусмотрены доплаты за уничтоженную или захваченную технику противника. А именно за:

1. Корабль:

первого ранга — 243,6 тыс. гривен;

второго ранга — 182,7 тыс. гривен;

третьего ранга — 121,8 тыс. гривен;

четвертого ранга — 97,44 тыс. гривен;

2. Боевой самолет (истребитель) — 121,8 тыс. гривен;

3. Зенитный ракетный комплекс — 121,8 тыс. гривен;

4. Реактивная система залпового огня — 60,9 тыс. гривен;

5. Тактический ракетный комплекс, военный самолет — 54,81 тыс. гривен;

6. Танк — 48,72 тыс. гривен;

7. Наземная артиллерия (самоходная) — 48,72 тыс. гривен;

8. Боевой вертолет — 48,72 тыс. гривен;

9. Наземная артиллерия (другое), военный вертолет, противотанковый ракетный комплекс — 42,63 тыс. гривен;

10. Боевая машина пехоты (десант), бронетранспортер, бронированная разведывательно-дозорная машина — 42,63 тыс. гривен;

11. Другой летательный аппарат (объект), оснащенный средствами поражения/наблюдения (в частности, беспилотного) — 36,54 тыс. гривен;

12. Переносной зенитный ракетный комплекс — 30,45 тыс. гривен;

13. Судно военного (вспомогательное) обеспечения, водоизмещение свыше 5 тыс. тонн — 30,45 тыс. гривен;

14. Судно военного (вспомогательное) обеспечения, водоизмещение до 5 тыс. тонн включительно — 24,36 тыс. гривен;

15. Военное авто (грузовое, специализированное), малогабаритное судно боевого (разведывательного) назначения, военный тягач, военная инженерная машина — 12,18 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, военнослужащие, выполняющие боевые задания на фронте, получают один из четырех видов доплат. Размер доплаты колеблется от 30 до 100 тысяч гривен в месяц.

Также мы писали, что в Украине в текущем году фиксируют повышение средней заработной платы на 20%. Традиционно больше получают программисты, а меньше всего — педагоги.