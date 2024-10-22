Помощь в 50% оклада — кто из военных имеет право на выплаты в октябре

Украинским бойцам выплачивают пособие в 50% оклада — какие условия
Украинские военнослужащие могут получить помощь в 50% денежного довольствия. Такую выплату гарантируют при определенных условиях.
Об этом рассказали в отделе финансового обеспечения сектора социальных выплат одного из областных ТЦК и СП.
Помощь в 50% денежного довольствия для военных
Как сообщили специалисты, единовременная материальная помощь в размере 50% месячного оклада предусмотрена бойцам, которые увольняются с военной службы по состоянию здоровья.
"Военнослужащим (кроме военнослужащих срочной военной службы), которые увольняются со службы по состоянию здоровья, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 50 процентов месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы без учета вознаграждений (в том числе дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета) Министров Украины № 168)", — говорится в сообщении.
Такую выплату государство гарантирует военнослужащим, проработавшим десять и более лет.
Выплачивают денежную помощь в следующих случаях:
- по возрасту;
- в случае сокращения штата/организационных изменений;
- истечение контракта;
- в случае подчинения близкому лицу;
- при систематическом невыполнении контракта командованием;
- в особый период и в случае отказа в продолжении службы для женщин с несовершеннолетними детьми.
Мобилизированным или призванным на военную службу во время особого периода оказывают денежную помощь в 4% от оклада за каждый полный календарный месяц службы.
Однако сумма не может быть менее 25% месячного довольствия (без учета денежных вознаграждений).
Что еще стоит знать
Напомним, мобилизованным военнослужащим предусмотрена единовременная денежная помощь при заключении первого контракта. Известно, какие правила и размер помощи действуют.
Также мы сообщали, выплата единовременного вознаграждения в 70 тыс. грн предназначена для военных, участвующих в боевых действиях на передовой или выполняющих задачи в тылу противника. Денежные средства начисляются за каждые 30 дней службы.
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