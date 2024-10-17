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Одноразова допомога бійцям — розмір та кому надається у 2024 році

17 жовтня 2024 13:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога мобілізованим бійцям у 2024 році — який розмір та як отримати
Українські військові. Фото: GeneralStaff
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні мобілізованим військовослужбовцям передбачена одноразова грошова допомога під час укладення першого контракту. Відомо, які діють правила та розмір допомоги.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства оборони.

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Правила надання одноразової грошової допомоги бійцям

Одноразову грошову допомогу після укладення першого контракту виплачують для кількох категорій осіб. Право на виплати мають:

  • військовослужбовці, яких приймають на посади рядового складу терміном на три роки;
  • військовослужбовці, яких приймають на посади сержантського і старшинського складу терміном щонайменше на три роки;
  • військовослужбовці, яких приймають на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу терміном щонайменше один рік;
  • особи, які підписали контракт терміном щонайменше п'ять років (з-поміж бійців, яких призначили на посади осіб сержантського та старшинського складу, осіб офіцерського складу після вищих військових навчальних закладів, навчальних підрозділів вишу, підготовка яких відбувається за держзамовленням — тільки за умови вступу до виконання обов’язків за відповідними посадами.

Розмір допомоги та як отримати

Цьогоріч уряд оновив розмір виплат військовослужбовцям. Тепер сума одноразової допомоги після укладення першого контракту наступна:

  • для рядового складу — 24,22 тис. грн (вісім розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня календарного року).
  • для сержантського і старшинського складу — 27,25 тис. грн (дев'ять розмірів прожиткового мінімуму).
  • для офіцерського складу — 30,28 тис. грн (десять розмірів прожиткового мінімуму).

Нараховують одноразову грошову допомогу мобілізованим після:

  • набуття чинності першого контракту;
  • призначення на посаду;
  • вступу до виконання обов’язків за посадою на підставі наказу.

Для того, щоб отримати одноразову грошову допомогу мобілізованим, потрібно зібрати певний пакет документів.

Зокрема, потрібно надати:

  • заяву про призначення допомоги;
  • копію паспорта та копію витягу з Єдиного держдемографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання заявника;
  • копію довідки про надання ідентифікаційного номера;
  • копію документа, де вказано статус отримувача на виконання указів президента  "Про введення воєнного стану в Україні" № 64/2022 та "Про загальну мобілізацію" № 69/2022, № 65/2022 від 24 лютого 2022 року;
  • довідку про мобілізацію з ТЦК терміном за останні шість місяців;
  • згоду на збір та обробку персональної інформації;
  • банківські реквізити;
  • копію довідки внутрішньо переміщеної особи (якщо є потреба).

При цьому кожна громада може мати свої вимоги.

Що ще варто знати

Нагадаємо, виплата одноразової винагороди у 70 тис. грн призначена для військових, які беруть участь у бойових діях на передовій або виконують завдання в тилу противника. Кошти нараховуються за кожні 30 днів служби.

Також ми повідомляли, що заробітна плата українських військовослужбовців перебуває у топі за розміром під час війни. Доплати для мобілізованих бійців на передовій у певних випадках можуть сягати понад 243 тис. гривень.

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