Мобілізація віком від 50 років в Україні — що змінилося у жовтні

Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні
Мобілізацію військовозобов’язаних громадян віком від 50 до 60 років офіційно не скасували. Але фактично їх призиватимуть за письмовою згодою військових частин окремим мобілізаційним розпорядженням.
Про це в інтерв’ю виданню "Главред" розповів начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало.
Чи мобілізуватимуть громадян, старших 50 років
Мобілізація військовозобов’язаних громадян, вік яких перевищує позначку "50 років", не скасована, але проводиться у особливому режимі.
"Заборони як такої немає — такі особи призиваються за письмовою згодою військових частин окремим мобілізаційним розпорядженням і до тих частин, які не потребують особливих вимог для військовозобовʼязаних", — підкреслив Сергій Монукало.
На практиці це означає, що військовозобов’язаних віком 50+ мобілізуватимуть не у бойові бригади, а до підрозділів забезпечення або до державної служби спеціального транспорту.
Списки мобілізованих затверджує Генштаб
Такі громадяни, як і усі інші військовозобов’язані, проходять військово-лікарські комісії, за підсумками яких і формуються відповідні списки із відношеннями до військових частин.
"Після цього списки затверджуються Генеральним штабом, і в мобілізаційному розпорядженні вказуються конкретні прізвища, аби людина розуміла, що вона нікуди до іншої частини чи на іншу спеціальність не поїде", — наголосив представник Сумського ОТЦК.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, який документ повинен мати військовозобов’язаний громадянин віком 50+ років, щоб його гарантовано мобілізували.
Додамо, ми повідомляли, які категорії військовозобов’язаних не будуть мобілізувати у жовтні 2024 року.
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