Мобілізація віком від 50 років в Україні — що змінилося у жовтні

Мобілізовані громадяни віком від 50 років. Фото: "Голос Карпат"

Мобілізацію військовозобов’язаних громадян віком від 50 до 60 років офіційно не скасували. Але фактично їх призиватимуть за письмовою згодою військових частин окремим мобілізаційним розпорядженням.

Про це в інтерв’ю виданню "Главред" розповів начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало.

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Мобілізація військовозобов’язаних громадян, вік яких перевищує позначку "50 років", не скасована, але проводиться у особливому режимі.

"Заборони як такої немає — такі особи призиваються за письмовою згодою військових частин окремим мобілізаційним розпорядженням і до тих частин, які не потребують особливих вимог для військовозобовʼязаних", — підкреслив Сергій Монукало.

На практиці це означає, що військовозобов’язаних віком 50+ мобілізуватимуть не у бойові бригади, а до підрозділів забезпечення або до державної служби спеціального транспорту.

Списки мобілізованих затверджує Генштаб

Такі громадяни, як і усі інші військовозобов’язані, проходять військово-лікарські комісії, за підсумками яких і формуються відповідні списки із відношеннями до військових частин.

"Після цього списки затверджуються Генеральним штабом, і в мобілізаційному розпорядженні вказуються конкретні прізвища, аби людина розуміла, що вона нікуди до іншої частини чи на іншу спеціальність не поїде", — наголосив представник Сумського ОТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який документ повинен мати військовозобов’язаний громадянин віком 50+ років, щоб його гарантовано мобілізували.

Додамо, ми повідомляли, які категорії військовозобов’язаних не будуть мобілізувати у жовтні 2024 року.