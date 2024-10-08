Мобілізація у жовтні 2024 - які категорії громадян не будуть мобілізовані до ЗСУ

Мобілізовані громадяни у навчальному центрі. Фото: 150 навчальний центр командування ТрО ЗСУ

У жовтні 2024 року в Україні не будуть мобілізовувати кілька категорій військовозобов’язаних. Серед них студенти, багатодітні батьки та люди з інвалідністю будь-якої групи.

Про це розповіли адвокати Євген Камишев та Руслан Мельнік.

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Мобілізація у жовтні

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаних громадян до лав Збройних сил України.

Але мобілізація у жовтні стосуватиметься не усіх громадян, юристи назвали усі категорії військовозобов’язаних, що не будуть мобілізовані до ЗСУ у жовтні 2024 року.

Усі, кого не мобілізують до ЗСУ

По-перше, не призиватимуть людей з інвалідністю усіх груп.

Крім того, мобілізація не торкнеться тих, хто виховує / утримує:

трьох чи більше неповнолітніх дітей (і не мають заборгованості за аліментами);

неповнолітню дитину (дітей) з будь-якою групою інвалідності;

повнолітню дитину (дітей) з 1 або 2 групою інвалідності;

важкохворих дітей, але яким не призначена група інвалідності;

самостійно виховують дитину (дітей), якщо другий з батьків помер, пропав безвісти, відбуває покарання або позбавлений прав на дитину.

Також не мобілізують батька (матір) неповнолітньої дитини, якщо її мати (батько) уже служить у Збройних силах України.

І, крім того, мобілізація не торкнеться студентів, які навчаються на денному чи змішаному відділенні та не порушують принцип послідовності отримання освіти.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій.

Додамо, у Раді зробили чергову заяву про зниження мобілізаційного віку з 25 до 20 років.