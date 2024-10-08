Мобилизация в октябре 2024 – какие категории граждан не будут мобилизованы в ВСУ

Мобилизированные граждане в учебном центре. Фото: 150 учебный центр командования ТрО ВСУ

В октябре 2024 года в Украине не будут мобилизовывать несколько военнообязанных категорий. В их числе студенты, многодетные родители и люди с инвалидностью любой группы.

Об этом рассказали адвокаты Евгений Камышев и Руслан Мельник.

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Мобилизация в октябре

В Украине продолжается общая мобилизация военнообязанных граждан в ряды Вооруженных сил Украины.

Но мобилизация в октябре будет касаться не всех граждан, юристы назвали все категории военнообязанных, которые не будут мобилизованы в ВСУ в октябре 2024 года.

Все, кого не мобилизуют в ВСУ

Во-первых, не будут призывать людей с инвалидностью всех групп.

Кроме того, мобилизация не коснется тех, кто воспитывает/содержит:

троих или более несовершеннолетних детей (и не имеющих задолженности по алиментам);

несовершеннолетнего ребенка (детей) с любой группой инвалидности;

совершеннолетнего ребенка (детей) с 1 или 2 группой инвалидности;

тяжелобольных детей, но которым не предназначена группа инвалидности;

самостоятельно воспитывают ребенка (детей), если второй родитель умер, пропал без вести, отбывает наказание или лишен прав на ребенка.

Также не мобилизуют отца (мать) несовершеннолетнего ребенка, если его мать (отец) уже служит в Вооруженных силах Украины.

Кроме того, мобилизация не коснется студентов, которые учатся на дневном или смешанном отделении и не нарушают принцип последовательности получения образования.

Напомним, мы ранее писали о том, что в Украине изменят правила мобилизации для двух возрастов.

В Раде сделали очередное заявление о снижении мобилизационного возраста с 25 до 20 лет.