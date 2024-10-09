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Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

9 октября 2024 17:29
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация от 50 лет в Украине — что изменилось в октябре
Мобилизированные граждане от 50 лет. Фото: "Голос Карпат"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Мобилизацию военнообязанных граждан в возрасте от 50 до 60 лет официально не отменили. Но фактически их будут призывать по письменному согласию воинских частей отдельным мобилизационным распоряжением.

Об этом в интервью "Главреду" рассказал начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало.

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Мобилизация военнообязанных граждан, возраст которых превышает отметку "50 лет", не отменена, но производится в особом режиме.

"Запрета как такового нет — такие лица призываются по письменному согласию воинских частей отдельным мобилизационным распоряжением и к частям, которые не требуют особых требований для военнообязанных", — подчеркнул Сергей Монукало.

На практике это означает, что военнообязанных в возрасте 50+ будут мобилизовать не в боевые бригады, а в подразделения обеспечения или в государственную службу специального транспорта.

Списки мобилизованных утверждает Генштаб

Такие граждане, как и все другие военнообязанные, проходят военно-врачебные комиссии, по итогам которых и формируются соответствующие списки по отношению к воинским частям.

"После этого списки утверждаются Генеральным штабом, и в мобилизационном распоряжении указываются конкретные фамилии, чтобы человек понимал, что он никуда в другую часть или на другую специальность не поедет", — подчеркнул представитель Сумского ОТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, какой документ должен иметь военнообязанный гражданин в возрасте 50 лет, чтобы его гарантированно мобилизовали.

Добавим, что мы сообщали, какие категории военнообязанных не будут мобилизовать в октябре 2024 года.

ВСУ украинцы мобилизация ТЦК и СП военнообязанные

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