Денежная помощь мобилизованным бойцам в 2024 году — какой размер и как получить

Одноразовая помощь бойцам — размер и кому предоставляется в 2024 году
В Украине мобилизованным военнослужащим предусмотрена единовременная денежная помощь при заключении первого контракта. Известно, какие действуют правила и размер помощи.
Об этом говорится в материалах Министерства обороны.
Правила предоставления единовременной денежной помощи бойцам
Единовременное пособие после заключения первого контракта выплачивается для нескольких категорий лиц. Право на выплаты имеют:
- военнослужащие, принимаемые на должности рядового состава сроком на три года;
- военнослужащие, принимаемые на должности сержантского и старшинского состава сроком не менее трех лет;
- военнослужащие, принимаемые на военную службу по контракту лиц офицерского состава сроком не менее одного года;
- лица, подписавшие контракт сроком на минимум пять лет (из числа бойцов, назначенных на должности лиц сержантского и старшинского состава, лиц офицерского состава после высших военных учебных заведений, учебных подразделений вуза, подготовка которых происходит по госзаказу — только при поступлении для выполнения обязанностей по соответствующим должностям.
Размер помощи и как получить
В этом году правительство обновило размер выплат военнослужащим. Теперь сумма единовременного пособия после заключения первого контракта следующая:
- для рядового состава — 24,22 тыс. грн (восемь размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января календарного года).
- для сержантского и старшинского склада — 27,25 тыс. грн (девять размеров прожиточного минимума).
- для офицерского состава — 30,28 тыс. грн (десять размеров прожиточного минимума).
Начисляют единовременную денежную помощь мобилизованным после:
- вступление в силу первого контракта;
- назначение на должность;
- вступления в исполнение обязанностей по должности на основании приказа.
Для того чтобы получить единовременную денежную помощь мобилизованным, нужно собрать определенный пакет документов.
В частности, нужно предоставить:
- заявление о назначении помощи;
- копию паспорта и копию выписки из Единого госдемографического реестра о регистрации места жительства заявителя;
- копию справки о предоставлении идентификационного номера;
- копию документа, где указан статус получателя во исполнение указов президента "О введении военного положения в Украине" № 64/2022 и "Об общей мобилизации" № 69/2022, № 65/2022 от 24 февраля 2022 года;
- справку о мобилизации из ТЦК сроком за последние шесть месяцев;
- согласие на сбор и обработку персональной информации;
- банковские реквизиты;
- копию справки внутренне перемещенного лица (если есть необходимость).
При этом каждая громада может иметь свои требования.
Что еще стоит знать
Напомним, выплата единовременного вознаграждения в 70 тыс. грн предназначена для военных, участвующих в боевых действиях на передовой или выполняющих задачи в тылу противника. Денежные средства начисляются за каждые 30 дней службы.
Также мы сообщали, что заработная плата украинских военнослужащих находится в топе по размеру во время войны. Доплаты для мобилизованных бойцов на передовой в некоторых случаях могут достигать более 243 тыс. гривен.
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