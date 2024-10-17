Денежная помощь мобилизованным бойцам в 2024 году — какой размер и как получить

Украинские военные. Фото: GeneralStaff

В Украине мобилизованным военнослужащим предусмотрена единовременная денежная помощь при заключении первого контракта. Известно, какие действуют правила и размер помощи.

Об этом говорится в материалах Министерства обороны.

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Правила предоставления единовременной денежной помощи бойцам

Единовременное пособие после заключения первого контракта выплачивается для нескольких категорий лиц. Право на выплаты имеют:

военнослужащие, принимаемые на должности рядового состава сроком на три года;

военнослужащие, принимаемые на должности сержантского и старшинского состава сроком не менее трех лет;

военнослужащие, принимаемые на военную службу по контракту лиц офицерского состава сроком не менее одного года;

лица, подписавшие контракт сроком на минимум пять лет (из числа бойцов, назначенных на должности лиц сержантского и старшинского состава, лиц офицерского состава после высших военных учебных заведений, учебных подразделений вуза, подготовка которых происходит по госзаказу — только при поступлении для выполнения обязанностей по соответствующим должностям.

Размер помощи и как получить

В этом году правительство обновило размер выплат военнослужащим. Теперь сумма единовременного пособия после заключения первого контракта следующая:

для рядового состава — 24,22 тыс. грн (восемь размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января календарного года).

для сержантского и старшинского склада — 27,25 тыс. грн (девять размеров прожиточного минимума).

для офицерского состава — 30,28 тыс. грн (десять размеров прожиточного минимума).

Начисляют единовременную денежную помощь мобилизованным после:

вступление в силу первого контракта;

назначение на должность;

вступления в исполнение обязанностей по должности на основании приказа.

Для того чтобы получить единовременную денежную помощь мобилизованным, нужно собрать определенный пакет документов.

В частности, нужно предоставить:

заявление о назначении помощи;

копию паспорта и копию выписки из Единого госдемографического реестра о регистрации места жительства заявителя;

копию справки о предоставлении идентификационного номера;

копию документа, где указан статус получателя во исполнение указов президента "О введении военного положения в Украине" № 64/2022 и "Об общей мобилизации" № 69/2022, № 65/2022 от 24 февраля 2022 года;

справку о мобилизации из ТЦК сроком за последние шесть месяцев;

согласие на сбор и обработку персональной информации;

банковские реквизиты;

копию справки внутренне перемещенного лица (если есть необходимость).

При этом каждая громада может иметь свои требования.

Что еще стоит знать

Напомним, выплата единовременного вознаграждения в 70 тыс. грн предназначена для военных, участвующих в боевых действиях на передовой или выполняющих задачи в тылу противника. Денежные средства начисляются за каждые 30 дней службы.

Также мы сообщали, что заработная плата украинских военнослужащих находится в топе по размеру во время войны. Доплаты для мобилизованных бойцов на передовой в некоторых случаях могут достигать более 243 тыс. гривен.