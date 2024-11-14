Пільги для УБД — хто з сім'ї військового має право на допомогу

Мама з дитиною на руках. Фото: Pexels

Військові зі статусом учасника бойових дій (УБД) мають право на пільги та інші соціальні гарантії. Допомога також поширюється на членів їх сімей, з якими вони пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

Про те, хто з родини УБД може оформити пільги, вказано в Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

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Хто з родини УБД має право на пільги

Деякі пільги для УБД поширюються на їх родичів, але не всіх. Щоб отримати допомогу потрібно належати до найближчих членів сім'ї військового. Такими вважаються:

неповнолітні діти;

дружина або чоловік;

непрацездатні батьки;

повнолітні діти, яких визнали особами з інвалідністю з дитинства (I та II група) чи особами з інвалідністю I групи;

люди під опікою чи піклуванням військового зі статусом УБД, які проживають разом із ним.

Як оформити пільги у 2024 році

Щоб отримати на житлові, комунальні, транспортні, медичні, освітні, соціальні, фінансові та інші пільги від держави — їх потрібно оформити, автоматично вони не призначаються. Для цього українці, які вже мають статус УБД, або їхні представники мають подати дві заяви:

заяву про встановлення пільги;

заяву про внесення особи до ЄДАРП (Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги).

Їх можна подати до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду по Україні або надіслати поштою. Також це можна зробити онлайн, через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ або у застосунку "Дія".

Раніше ми писали, що держава підтримує не лише захисників, а і їх родини. Родичі військових можуть оформити низку пільг та отримати знижку на певні послуги.

Також ми розповідали, що дружини військових можуть розраховувати на значну підтримку від держави. Але багато з них не знають, які пільги вони можуть отримати та як їх оформити.

