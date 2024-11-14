Льготы для УБД – кто из семьи военного имеет право на помощь

Состав семьи УБД — кто может пользоваться льготами
Военные со статусом участника боевых действий имеют право на льготы и другие социальные гарантии. Помощь также распространяется на членов их семей, с которыми они связаны общим бытом, обладают взаимными правами и обязанностями.
О том, кто из семьи УБД может оформить льготы, указано в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Кто из семьи УБД имеет право на льготы
Некоторые льготы для УБД распространяются на родственников, но не всех. Чтобы получить помощь, нужно принадлежать к ближайшим членам семьи военного. Такими считаются:
- несовершеннолетние дети;
- жена или муж;
- нетрудоспособные родители;
- совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства (I и II группа) или лицами с инвалидностью I группы;
- люди на попечении или попечительстве военного со статусом УБД, проживающие вместе с ним.
Как оформить льготы в 2024 году
Чтобы получить на жилищные, коммунальные, транспортные, медицинские, образовательные, социальные, финансовые и другие льготы от государства, их нужно оформить, автоматически они не назначаются. Для этого украинцы, уже имеющие статус УБД, или их представители должны подать два заявления:
- заявление об установлении льготы;
- заявление о внесении лица в ЕГАРП (Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы).
Их можно подать в любой сервисный центр Пенсионного фонда по Украине или отправить по почте. Также это можно сделать онлайн через личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ или в приложении "Дія".
Ранее мы писали, что государство поддерживает не только защитников, но и семьи. Родственники военных могут оформить ряд льгот и получить скидку на услуги.
Также мы рассказывали, что жены военных могут рассчитывать на значительную поддержку от государства. Но многие не знают, какие льготы они могут получить и как их оформить.
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