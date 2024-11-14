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Состав семьи УБД — кто может пользоваться льготами

14 ноября 2024 18:12
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Льготы для УБД – кто из семьи военного имеет право на помощь
Мама с ребенком на руках. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Военные со статусом участника боевых действий имеют право на льготы и другие социальные гарантии. Помощь также распространяется на членов их семей, с которыми они связаны общим бытом, обладают взаимными правами и обязанностями.

О том, кто из семьи УБД может оформить льготы, указано в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Кто из семьи УБД имеет право на льготы

Некоторые льготы для УБД распространяются на родственников, но не всех. Чтобы получить помощь, нужно принадлежать к ближайшим членам семьи военного. Такими считаются:

  • несовершеннолетние дети;
  • жена или муж;
  • нетрудоспособные родители;
  • совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства (I и II группа) или лицами с инвалидностью I группы;
  • люди на попечении или попечительстве военного со статусом УБД, проживающие вместе с ним.

Как оформить льготы в 2024 году

Чтобы получить на жилищные, коммунальные, транспортные, медицинские, образовательные, социальные, финансовые и другие льготы от государства, их нужно оформить, автоматически они не назначаются. Для этого украинцы, уже имеющие статус УБД, или их представители должны подать два заявления:

  • заявление об установлении льготы;
  • заявление о внесении лица в ЕГАРП (Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы).

Их можно подать в любой сервисный центр Пенсионного фонда по Украине или отправить по почте. Также это можно сделать онлайн через личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ или в приложении "Дія".

Ранее мы писали, что государство поддерживает не только защитников, но и семьи. Родственники военных могут оформить ряд льгот и получить скидку на услуги.

Также мы рассказывали, что жены военных могут рассчитывать на значительную поддержку от государства. Но многие не знают, какие льготы они могут получить и как их оформить.

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