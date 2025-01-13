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Кто будет ездить в метро бесплатно — льготные категории на 2025

13 января 2025 08:15
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Кто может ездить на метро бесплатно в 2025 году — перечень льготников
Люди в Киевском метро. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Метрополитен — это один из самых быстрых способов передвигаться по мегаполису. Услугами подземки ежедневно пользуются тысячи украинцев. Для большинства пассажиров проезд платный, но есть и льготные категории граждан.

Информация о том, кто имеет право на льготный проезд в метро в 2025 году, представлена на официальном сайте подземки.

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Кто может бесплатно ездить в метро в 2025 году

Льготы на проезд — это важный социальный инструмент, обеспечивающий доступность транспорта для тех, кто в этом больше всего нуждается. Бесплатно пользоваться метро могут следующие категории граждан:

  1. Участники боевых действий (при наличии удостоверения или "Карточки киевлянина").
  2. Участники Второй мировой войны и другие лица, которым законодательно предоставлено такое право.
  3. Граждане, пострадавшие во время Революции Достоинства (нужны справка или "Карточка киевлянина").
  4. Лица с инвалидностью, связанной с участием в боевых действиях, и их сопровождающие (с соответствующим документом).

К льготникам также относятся граждане, пострадавшие от последствий Чернобыльской катастрофы:

  1. Ликвидаторы второй категории.
  2. Дети, которые стали инвалидами вследствие аварии на ЧАЭС.
  3. Лица с инвалидностью из числа ликвидаторов и пострадавших.

Какие ветераны имеют право ездить в метро бесплатно

Бесплатный проезд доступен также для ветеранов различных служб, в частности:

  1. Ветеранов внутренних дел.
  2. Ветеранов Национальной полиции.
  3. Лиц, которые служили в вооруженных силах.
  4. Работников государственной пожарной службы.
  5. Бывших служащих гражданской защиты.
  6. Работников налоговой милиции в отставке.
  7. Бывших сотрудников Бюро экономической безопасности. Работников Государственной уголовно-исполнительной службы.
  8. Работников Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Кроме того, на льготы имеют право военные с инвалидностью, полученной вследствие службы, а также родители погибших или пропавших без вести военнослужащих.

Ранее мы писали, что миллионы украинцев ежедневно пользуются общественным транспортом. Большинство пассажиров оплачивают проезд, но для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы, которые позволяют им ездить в маршрутках бесплатно.

Также мы рассказывали, что в 2024 году в областных центрах Украины пересмотрели тарифы на проезд в общественном транспорте. В некоторых городах цены повысили, в других оставили без изменений, а в Харькове проезд в транспорте до сих пор является бесплатным.

метро транспорт льготы проезд общественный транспорт

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