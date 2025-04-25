Які пільги належать працівникам поліції — перелік

Працівники поліції. Фото: УНІАН

Працівники правоохоронних органів та ветерани Національної поліції можуть розраховувати на низку пільг від держави. Зокрема, в них є право на безоплатний проїзд деякими видами транспорту, а також на компенсацію за оренду житла.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які пільги та виплати належать працівникам поліції в Україні.

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Безплатний проїзд

Відповідно до п. 7 ч. 10 ст. 62 Закону України "Про Національну поліцію", працівники поліції мають право користуватися безоплатно всіма видами громадського транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі), а також попутним транспортом. Але виключно під час виконання поліцейських повноважень.

У службових відрядженнях працівники поліції мають право на позачергове придбання квитків і розміщення в готелях при пред'явленні службового посвідчення та посвідчення про відрядження.

Медичне забезпечення

Згідно зі статтею 95 Закону України "Про Національну поліцію", працівникам поліції гарантується безоплатне медичне забезпечення в закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України.

Якщо за місцем проходження служби, місцем проживання або тимчасового перебування поліцейських заклад охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України відсутній, то безоплатна медична допомога надається державними або комунальними закладами охорони здоров’я.

Право на безоплатне медичне обслуговування в закладах Міністерства внутрішніх справ України мають також:

члени сімей поліцейських (дружина (чоловік), діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах — до 23 років);

члени сімей поліцейських, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження служби.

Поліцейським та членам їх сімей (дружина (чоловік), діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах — до 23 років) також належать знижки на оздоровлення та відпочинок у медичних реабілітаційних центрах, санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах та оздоровчих закладах Міністерства внутрішніх справ України. Працівники поліції сплачують 25%, а члени їх сімей — 50% від вартості путівки.

Члени сімей поліцейських, які загинули (померли) під час проходження служби, мають право на безоплатне санаторно-курортне лікування та оздоровлення один раз на два роки. До таких членів сімей належать:

дружина (чоловік), якщо вона (він) не одружилися вдруге;

діти до 18 років, а в разі їх навчання у вищих навчальних закладах — до 23 років;

діти — інваліди з дитинства (незалежно від віку).

Компенсація за винаймання житла

Постанова Кабінету міністрів України №886 "Про затвердження Порядку виплати та визначення розміру грошової компенсації поліцейським за наймання ними житла" передбачає виплату працівникам поліції компенсації за оренду житла, якщо вони не мають власного в населеному пункті, де проходять службу.

Компенсація виплачується щомісяця у такому розмірі:

два прожиткових мінімуми у м. Києві — 6 056 грн ;

; 1,5 прожиткового мінімуму в Сімферополі, Севастополі та обласних центрах — 4 542 грн ;

; 1 прожитковий мінімум в інших населених пунктах України — 3 028 грн.

Виплати збільшуються в 1,5 раза за наявності в працівника поліції трьох і більше членів сім’ї.

Пільги для ветеранів Національної поліції

Ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ та Національної поліції, згідно з відповідним законом, передбачені зокрема такі соціальні гарантії:

50% знижки на квартплату та комунальні послуги (водопостачання, газ, електроенергію, стаціонарний зв’язок);

50% знижки на паливо, в тому числі рідке (для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення);

першочергове безплатне придбання ліків за рецептами лікарів;

першочергове медичне обстеження, диспансеризація та госпіталізація;

першочергове безплатне зубопротезування;

санаторно-курортне лікування в деяких санаторіях;

безоплатний проїзд (туди й назад) у межах України один раз на рік залізничним, водним чи автомобільним транспортом міжміського сполучення для лікування та відпочинку у санаторіях та будинках відпочинку;

безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) за наявності посвідчення встановленого зразка.

Крім того, особи з вищезазначеним статусом мають право переважного залишення на роботі, на яку вони були зараховані вперше після звільнення зі служби, при скороченні чисельності або штату працівників.

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