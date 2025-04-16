Пільги для сімей УБД — на яку підтримку розраховувати дружинам захисників у травні

Жінка обіймає військового. Фото: УНІАН

Відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України, право на пільги, передбачені для військовослужбовців, мають особи, які проживають разом із ними, ведуть спільне господарство та мають взаємні обов’язки й права. Очевидно, що дружини захисників належать до цього списку.

Про те, чи може дружина УБД подати заяву на пільги та на яку підтримку можна розраховувати у травні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Хто з членів сім'ї УБД може оформити пільги

В Пенсійному фонді зазначають, що претендувати на пільги, що надаються учасникам бойових дій, можуть такі близькі родичі захисників:

чоловік або дружина;

батьки, які є непрацездатними;

спільні діти, які не досягли повноліття;

повнолітні діти з інвалідністю з дитинства (I чи II групи), або ті, хто має I групу інвалідності;

люди, що перебувають під опікою чи піклуванням військовослужбовця і проживають разом із ним.

Куди звертатись дружині УБД для оформлення пільг

Якщо ветеран війни не може самостійно оформити пільги, це можуть зробити члени його родини. Таку можливість передбачає постанова Кабміну №1395 від 27 грудня 2023 року. Документ запроваджує спрощену систему обліку ветеранів війни та надання їм пільг — на оплату комуналки, придбання твердого палива та скрапленого газу.

У межах експериментального проєкту тепер не потрібно подавати дві різні заяви — замість цього достатньо однієї об’єднаної, яка охоплює і взяття на облік, і оформлення пільг. Подати заяву разом із потрібними документами можна кількома способами:

поштою — на адресу відповідного підрозділу Пенсійного фонду;

— на адресу відповідного підрозділу Пенсійного фонду; особисто — у сервісних центрах Пенсійного фонду, через уповноважених осіб місцевої влади або в ЦНАПах;

— у сервісних центрах Пенсійного фонду, через уповноважених осіб місцевої влади або в ЦНАПах; онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" або через платформу "Дія" (за наявності технічної можливості).

На яку підтримку можуть розраховувати дружини УБД в травні

Законодавство України про соціальний та правовий захист військових і членів їхніх родин гарантує для зазначених осіб такі привілеї:

Компенсація на оплату житлово-комунальних послуг — учасникам бойових дій надається 75% знижка, а людям з інвалідністю — повне покриття (100%). Для оформлення пільги необхідно подати довідку з інформацією про склад сім’ї. Оздоровлення дітей — пріоритетне забезпечення місцями у дитячих таборах для відпочинку. Навчання за бюджетною формою — можливість переведення на безплатне навчання у денній формі. Перевага при зарахуванні до дитячих садків і шкіл — діти учасників бойових дій мають право на першочергове зарахування за місцем проживання.

Окрім того, студентам, які є дітьми учасників бойових дій, надається право на отримання соціальної стипендії за відсутності заборгованості у навчанні. Також надається безплатне або пільгове проживання в гуртожитках для дітей військовослужбовців, які навчаються у ВНЗ, ПТУ чи інших закладах освіти.

Раніше ми писали, що в Україні учасники бойових дій можуть розраховувати на всебічну підтримку від держави. Частина цих пільг також поширюються на їхніх родичів, зокрема батьків.

Також ми розповідали, що квитки на потяги Укрзалізниці можуть коштувати доволі дорого. Однак деякі категорії громадян, зокрема військові, які брали участь у бойових діях, мають право на певні знижки.