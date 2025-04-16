Льготы для семей УБД — на какую поддержку рассчитывать женам защитников в мае

Женщина обнимает военного. Фото: УНИАН

В соответствии со статьей 3 Семейного кодекса Украины, право на льготы, предусмотренные для военнослужащих, имеют лица, которые проживают вместе с ними, ведут общее хозяйство и имеют взаимные обязанности и права. Очевидно, что жены защитников относятся к этому списку.

О том, может ли жена УБД подать заявление на льготы и на какую поддержку можно рассчитывать в мае 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Кто из членов семьи УБД может оформить льготы

В Пенсионном фонде отмечают, что претендовать на льготы, предоставляемые участникам боевых действий, могут такие близкие родственники защитников:

муж или жена;

родители, которые являются нетрудоспособными;

общие дети, не достигшие совершеннолетия;

совершеннолетние дети с инвалидностью с детства (I или II группы), или те, кто имеет I группу инвалидности;

люди, находящиеся под опекой или попечительством военнослужащего и проживающие вместе с ним.

Куда обращаться жене УБД для оформления льгот

Если ветеран войны не может самостоятельно оформить льготы, это могут сделать члены его семьи. Такую возможность предусматривает постановление Кабмина №1395 от 27 декабря 2023 года. Документ вводит упрощенную систему учета ветеранов войны и предоставления им льгот — на оплату коммуналки, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

В рамках экспериментального проекта теперь не нужно подавать два разных заявления — вместо этого достаточно одного объединенного, которое охватывает и постановку на учет, и оформление льгот. Подать заявление вместе с нужными документами можно несколькими способами:

по почте — в адрес соответствующего подразделения Пенсионного фонда;

— в адрес соответствующего подразделения Пенсионного фонда; лично — в сервисных центрах Пенсионного фонда, через уполномоченных лиц местной власти или в ЦПАУ;

— в сервисных центрах Пенсионного фонда, через уполномоченных лиц местной власти или в ЦПАУ; онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение "Пенсионный фонд" или через платформу "Дія" (при наличии технической возможности).

На какую поддержку могут рассчитывать жены УБД в мае

Законодательство Украины о социальной и правовой защите военных и членов их семей гарантирует для указанных лиц следующие привилегии:

Компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг — участникам боевых действий предоставляется 75% скидка, а людям с инвалидностью — полное покрытие (100%). Для оформления льготы необходимо подать справку с информацией о составе семьи. Оздоровление детей — приоритетное обеспечение местами в детских лагерях для отдыха. Обучение на бюджетной форме — возможность перевода на бесплатное обучение в дневной форме. Преимущество при зачислении в детские сады и школы — дети участников боевых действий имеют право на первоочередное зачисление по месту жительства.

Кроме того, студентам, которые являются детьми участников боевых действий, предоставляется право на получение социальной стипендии при отсутствии задолженности в обучении. Также предоставляется бесплатное или льготное проживание в общежитиях для детей военнослужащих, обучающихся в вузах, ПТУ или других учебных заведениях.

Ранее мы писали, что в Украине участники боевых действий могут рассчитывать на всестороннюю поддержку от государства. Часть этих льгот также распространяются на их родственников, в частности родителей.

Также мы рассказывали, что билеты на поезда Укрзализныци могут стоить довольно дорого. Однако некоторые категории граждан, в частности военные, которые принимали участие в боевых действиях, имеют право на определенные скидки.