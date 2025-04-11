Знижки для батьків УБД — за що можна менше платити у квітні

Жінка похилого віку виходить з маршрутки. Фото: УНІАН

В Україні держава гарантує низку соціальних привілеїв для учасників бойових дій. Також частина цих пільг поширюється і на їхніх близьких родичів, зокрема на батьків військовослужбовців.

Про те, яку підтримку можуть отримати батьки захисників у квітні 2025 році, зазначається на сайті Міністерства у справах ветеранів.

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Які пільги доступні батькам УБД

Батьки українських захисників, які брали участь у бойових діях, можуть розраховувати на окремі соціальні пільги від держави. У 2025 році мати або батько військового можуть отримати допомогу:

на оплату житла;

на комунальні послуги;

на придбання палива для опалення.

Знижка нараховується на частину житлової площі — по 21 квадратному метру опалювальної площі на кожного мешканця, що має право на пільгу, плюс ще 10,5 квадратного метра на всю родину.

У міністерстві уточнюють, що у випадках, коли в родині є кілька людей, які мають право на знижку, але в менших обсягах, то вона все одно розраховується з урахуванням максимально допустимого рівня — 75%.

Які пільги мають непрацездатні батьки військових

У випадках, коли родина складається лише з непрацездатних, як-от мати й батько, які не можуть працювати, держава надає пільгу у розмірі 75% на оплату газу для обігріву житла. У такому разі діє розширена норма опалювальної площі:

42 м² на кожного непрацездатного члена родини, який має право на пільгу;

21 м² — додатково на всю родину.

Щоб скористатися зазначеними пільгами, батьки мають мешкати разом з учасником бойових дій. При цьому не має значення, у якому саме житлі вони проживають — форма власності чи тип помешкання не впливають на можливість отримання допомоги.

Раніше ми писали, що військовослужбовці з чинним статусом УБД та їх родини мають право на пільги. Державна підтримка дозволяє заощаджувати на комунальних та медичних послугах, а також отримати освітні переваги для дітей.

Також ми розповідали, що посилені мобілізаційні правила в Україні діють вже майже рік, порушення яких тягне за собою штрафи до 25 000 грн для фізичних осіб та ще більші для юридичних. Однак суди часто скасовують ці стягнення на користь громадян.