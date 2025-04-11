Скидки для родителей УБД — за что можно меньше платить в апреле

Пожилая женщина выходит из маршрутки. Фото: УНИАН

В Украине государство гарантирует ряд социальных привилегий для участников боевых действий. Также часть этих льгот распространяется и на их близких родственников, в частности на родителей военнослужащих.

О том, какую поддержку могут получить родители защитников в апреле 2025 года, отмечается на сайте Министерства по делам ветеранов.

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Какие льготы доступны родителям УБД

Родители украинских защитников, которые принимали участие в боевых действиях, могут рассчитывать на отдельные социальные льготы от государства. В 2025 году мать или отец военного могут получить помощь:

на оплату жилья;

на коммунальные услуги;

на приобретение топлива для отопления.

Скидка начисляется на часть жилой площади — по 21 квадратному метру отапливаемой площади на каждого жильца, имеющего право на льготу, плюс еще 10,5 квадратного метра на всю семью.

В министерстве уточняют, что в случаях, когда в семье есть несколько человек, которые имеют право на скидку, но в меньших объемах, то она все равно рассчитывается с учетом максимально допустимого уровня — 75%.

Какие льготы имеют нетрудоспособные родители военных

В случаях, когда семья состоит только из нетрудоспособных, например мать и отец, которые не могут работать, государство предоставляет льготу в размере 75% на оплату газа для обогрева жилья. В таком случае действует расширенная норма отапливаемой площади:

42 м² на каждого нетрудоспособного члена семьи, который имеет право на льготу;

21 м² — дополнительно на всю семью.

Чтобы воспользоваться указанными льготами, родители должны проживать вместе с участником боевых действий. При этом не имеет значения, в каком именно жилье они проживают — форма собственности или тип помещения не влияют на возможность получения помощи.

Ранее мы писали, что военнослужащие с действующим статусом УБД и их семьи имеют право на льготы. Государственная поддержка позволяет экономить на коммунальных и медицинских услугах, а также получить образовательные преимущества для детей.

Также мы рассказывали, что усиленные мобилизационные правила в Украине действуют уже почти год, нарушение которых влечет за собой штрафы до 25 000 грн для физических лиц и еще большие для юридических. Однако суды часто отменяют эти взыскания в пользу граждан.