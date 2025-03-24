Гроші на комуналку для УБД — кого можуть позбавити пільг у 2025 році

Чоловік переглядає комунальні рахунки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пільги — це важливий елемент соціальної підтримки як самих учасників бойових дій (УБД), так і членів їхніх родин. Однак існують обставини, за яких захисникам потрібно оновити певні дані, щоб зберегти знижки на оплату комуналки.

Про те, чому УБД можуть втратити комунальні пільги у 2025 році, зазначається у постанові Кабміну.

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Більшість громадян зі статусом учасника бойових дій (УБД) можуть не хвилюватись, адже їм пільги на комунальні послуги продовжують автоматично. Однак є одна умова: якщо обставини, що впливають на надання та розмір пільг, залишаться незмінними. Це стосується:

зміна категорії пільговика;

зміна адреси проживання УБД;

зміни в складі родини військового;

зміна списку житлово-комунальних послуг.

В постанові також зазначається, що в разі зміни будь-яких з цих обставин пільговик повинен протягом 30 календарних днів подати нову заяву до Пенсійного фонду.

Як продовжити право на пільгу

Щоб продовжити право на пільгу у 2025 році, УБД потрібно знову звернутися до Пенсійного фонду. Подати нову заяву можна такими способами:

через пошту;

через портал електронних послуг Пенсійного фонду;

за допомогою електронного підпису через мобільний додаток "Дія".

Також це можна зробити особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України.

Раніше ми писали, що соціальні гарантії для родин військових з офіційним статусом УБД закріплені в Законі України "Про статус ветеранів війни та їх соціальний захист". Деякі пільги можуть оформляти як самі ветерани, так і їхні рідні, зокрема дружини.

Також ми розповідали, що внутрішньо переміщені особи (ВПО) — це громадяни, які були змушені покинути свої домівки через військові дії, окупацію або інші ситуації. У 2025 році переселенці зможуть отримувати не лише соціальні виплати, а й скористатися низкою пільг.