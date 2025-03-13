Підтримка ВПО у 2025 році — які пільги надає держава

Переселенці з речами на вулиці. Фото: УНІАН

Внутрішньо переміщеною особою (ВПО) вважається людина, яка була змушена залишити своє місце проживання через бойові дії, окупацію або інші надзвичайні ситуації. У 2025 році переселенці можуть розраховувати не лише на виплати, а й на певні пільги.

Про те, які пільги надаватиме держава ВПО у 2025 році, пояснили фахівці Безоплатної правничої допомоги.

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Які пільги мають ВПО у 2025 році

Самозайняті внутрішньо переміщені особи можуть припинити свою діяльність за власною заявою через спрощену процедуру, без виконання стандартних вимог. Процес відбувається за місцем проживання особи у відповідному територіальному підрозділі Державної міграційної служби на основі довідки про реєстрацію як ВПО.

Внутрішньо переміщені особи можуть зареєструвати юридичну особу або оформити статус фізичної особи-підприємця за спрощеною процедурою на підставі особистої заяви.

Якщо переселена людина не змогла припинити робочі відносини через неможливість продовження роботи за попереднім місцем проживання, вона має право розірвати трудовий договір в односторонньому порядку. Для цього необхідно звернутися до центру зайнятості за місцем проживання та подати заяву на ім’я роботодавця про припинення договору.

Якщо внутрішньо переміщена особа не має необхідних документів для отримання статусу безробітного, їй надається допомога по безробіттю у мінімальному розмірі.

Освітні пільги для дітей ВПО

Держава гарантує підтримку внутрішньо переміщеним дітям, які навчаються у закладах вищої освіти на денній формі, аж до завершення навчання, але не довше ніж до досягнення 23-річного віку. Форми державної підтримки включають:

Призначення соціальної стипендії. Безплатне проживання у гуртожитку. Забезпечення безоплатними підручниками. Надання пільгових довгострокових кредитів на освіту. Доступ до мережі Інтернет та інформаційних баз у навчальних закладах. Покриття вартості навчання повністю або частково коштом державного чи місцевих бюджетів.

Варто зазначити, що внутрішньо переміщені особи мають такі ж права та свободи, що й інші громадяни України, згідно з Конституцією, законами та міжнародними договорами. Забороняється будь-яка дискримінація ВПО на основі їхнього статусу.

Також вони мають право на безплатну вторинну правову допомогу, яка включає юридичний захист, представництво у судах, державних органах, місцевому самоврядуванні, а також складання процесуальних документів.

Раніше ми писали, що в березні 2025 року українці, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, продовжать отримувати державну допомогу. Пільги залежать від групи постраждалих, яких всього чотири.

Також ми розповідали, що багато родин в Україні через фінансові труднощі не можуть повністю забезпечити своїх дітей. Для підтримки таких сімей держава надає пільги.