Поддержка ВПЛ в 2025 году — какие льготы предоставляет государство

Переселенцы с вещами на улице. Фото: УНИАН

Внутренне перемещенным лицом (ВПЛ) считается человек, который был вынужден покинуть свое место жительства из-за боевых действий, оккупации или других чрезвычайных ситуаций. В 2025 году переселенцы могут рассчитывать не только на выплаты, но и на определенные льготы.

О том, какие льготы будет предоставлять государство ВПЛ в 2025 году, объяснили специалисты Безоплатной правовой помощи.

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Какие льготы имеют ВПЛ в 2025 году

Самозанятые внутренне перемещенные лица могут прекратить свою деятельность по собственному заявлению по упрощенной процедуре, без выполнения стандартных требований. Процесс происходит по месту жительства лица в соответствующем территориальном подразделении Государственной миграционной службы на основе справки о регистрации в качестве ВПЛ.

Внутренне перемещенные лица могут зарегистрировать юридическое лицо или оформить статус физического лица-предпринимателя по упрощенной процедуре на основании личного заявления.

Если переселенный человек не смог прекратить рабочие отношения из-за невозможности продолжения работы по предыдущему месту жительства, он имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке. Для этого необходимо обратиться в центр занятости по месту жительства и подать заявление на имя работодателя о прекращении договора.

Если внутренне перемещенное лицо не имеет необходимых документов для получения статуса безработного, ему предоставляется пособие по безработице в минимальном размере.

Образовательные льготы для детей ВПЛ

Государство гарантирует поддержку внутренне перемещенным детям, которые учатся в учреждениях высшего образования на дневной форме, вплоть до завершения обучения, но не дольше чем до достижения 23-летнего возраста. Формы государственной поддержки включают:

Назначение социальной стипендии. Бесплатное проживание в общежитии. Обеспечение бесплатными учебниками. Предоставление льготных долгосрочных кредитов на образование. Доступ к сети Интернет и информационным базам в учебных заведениях. Покрытие стоимости обучения полностью или частично за счет государственного или местных бюджетов.

Стоит отметить, что внутренне перемещенные лица имеют такие же права и свободы, что и другие граждане Украины, согласно Конституции, законам и международным договорам. Запрещается любая дискриминация ВПЛ на основе их статуса.

Также они имеют право на бесплатную вторичную правовую помощь, которая включает юридическую защиту, представительство в судах, государственных органах, местном самоуправлении, а также составление процессуальных документов.

Ранее мы писали, что в марте 2025 года украинцы, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, продолжат получать государственную помощь. Льготы зависят от группы пострадавших, которых всего четыре.

Также мы рассказывали, что многие семьи в Украине из-за финансовых трудностей не могут полностью обеспечить своих детей. Для поддержки таких семей государство предоставляет льготы.