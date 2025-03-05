Допомога малозабезпеченим родинам — які пільги надаватимуть у березні 2025 року

Мама з дитиною йде по воду. Фото: УНІАН

Деякі українські родини через фінансові труднощі не можуть самостійно забезпечити своїх дітей всім необхідним. З метою підтримки соціально вразливих верств населення держава надає різноманітні пільги, які також поширюються на сім'ї з обмеженими доходами.

Про те, яка родина вважається малозабезпеченою та яку підтримку надаватиме держава таким сім'ям в березні 2025 року, зазначається в Законі України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям".

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Які пільги доступні малозабезпеченим родинам в березні

В законодавстві зазначається, що до малозабезпечених належать родини, у яких середньомісячний дохід нижчий за встановлений прожитковий мінімум для відповідного складу сім’ї.

Малозабезпечені родини можуть отримувати підтримку від держави, що допомагає покрити основні витрати на потреби дітей. У 2025 році таким родинам пропонуються:

Безплатне харчування в школах — діти з малозабезпечених сімей мають право на безплатне харчування в загальноосвітніх школах (Постанова КМУ №856 від 19.06.2002). Безплатне навчання в школах мистецтв — батьки не сплачують за навчання дітей у державних школах естетичного виховання, якщо дохід на одного члена сім’ї не перевищує мінімальну заробітну плату (Постанова КМУ №374 від 06.07.1992). Пріоритет при отриманні кредиту на освіту — малозабезпечені родини мають перевагу в отриманні кредиту на оплату навчання дітей у вищих навчальних закладах. Пільговий проїзд у транспорті — органи місцевої влади можуть запроваджувати додаткові форми підтримки, наприклад, пільговий проїзд для багатодітних сімей.

Завдяки цим пільгам, малозабезпечені родини можуть забезпечити своїм дітям якісну освіту, належне харчування та іншу важливу допомогу.

Раніше ми писали, що в Україні існують пільги на проїзд у приміських поїздах для різних груп населення. Деякі громадяни можуть подорожувати електричками безплатно, а інші мають право на знижки.

Ми також повідомляли, що згідно з українським законодавством існує велика кількість категорій громадян, які отримують державні пільги. У 2025 році "діти війни" також зможуть скористатися рядом переваг. Цей статус надається українцям, які в час закінчення Другої світової війни були неповнолітніми.