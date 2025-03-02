Пільги у 2025 році — хто з українців отримає право на допомогу в березні

Жінка виходить з Пенсійного фонду. Фото: УНІАН

Держава забезпечує додатковими пільгами вразливі категорії населення. До таких громадян належать: учасники бойових дій, малозабезпечені сім'ї, багатодітні родини, люди з інвалідністю, постраждалі від катастрофи на ЧАЕС та люди похилого віку. Таким чином громадяни, які вийдуть на пенсію в березні, зможуть оформити низку державних пільг.

Про те, які пільги матимуть громадяни 60+ у березні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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У 2025 році громадяни, які досягли 60-річного віку, зможуть вийти на пенсію, якщо матимуть не менше 32 років страхового стажу. Зараз мінімальна пенсія в Україні складає 2 361 гривню. Оскільки ця сума є недостатньою для забезпечення гідного рівня життя, держава передбачила низку соціальних пільг для пенсіонерів:

Безплатний проїзд у громадському транспорті

Пенсіонери в Україні можуть безплатно користуватися послугами громадського транспорту, зокрема міськими автобусами, тролейбусами, трамваями та приміськими поїздами. Для цього необхідно надати пенсійне посвідчення або відповідну довідку від Пенсійного фонду. Однак зазначена пільга не поширюється на маршрутні таксі та потяги далекого сполучення.

Знижки на комунальні послуги та субсидії

Пенсіонери можуть оформити державну субсидію, якщо їхні витрати на комунальні послуги перевищують 15% місячного доходу. Окрім цього, повну компенсацію за комунальні платежі можуть отримати:

Освітяни. Працівники бібліотек і музеїв. Спеціалісти із захисту рослин. Медичні працівники та фармацевти. Працівники державних і комунальних установ культури та освіти.

Ця пільга також охоплює відшкодування витрат на придбання палива для опалення, включаючи тверде та рідке паливо, а також скраплений газ. Отримати компенсацію можуть особи, які мають не менше трьох років стажу за відповідною спеціальністю і займали відповідні посади перед виходом на пенсію.

Звільнення від земельного податку

Відповідно до Податкового кодексу України, пенсіонери можуть бути звільнені від сплати земельного податку за ділянки, призначені для садівництва, дачного будівництва або житлового будівництва. Пільга надається у таких межах:

До 0,12 га — для садівництва. До 0,10 га — для дачного будівництва. До 0,01 га — для спорудження гаража. До 0,10 га — для забудови у містах. До 0,15 га — для будівництва у селищах міського типу. До 0,25 га — для спорудження житлового будинку в селі. До 2 га — для ведення особистого сільського господарства.

Варто зазначити, що пенсіонери, яким призначено виплату за віком на пільгових умовах, можуть не мати права на звільнення від сплати земельного податку, якщо вони ще не досягли 60-річного віку.

Безоплатна правова допомога

Українські пенсіонери мають право на отримання безплатної юридичної консультації та правової допомоги, яку фінансує держава. Це може стосуватися питань нарахування пенсій, соціальних виплат, спадкових і майнових справ, а також інших юридичних аспектів.

Знижка на автострахування

Громадяни пенсійного віку, які володіють транспортними засобами з об'ємом двигуна до 2500 куб. см або електродвигуном до 100 кВт, мають можливість отримати 50% знижку на оформлення автострахування.

Раніше ми писали, що в Україні пенсійні виплати не обкладаються податками, проте деякі громадяни поважного віку все ж зобов’язані їх сплачувати. Це стосується тих пенсіонерів, які продовжують працювати або мають у власності нерухомість чи земельну ділянку, розмір яких перевищує встановлені норми.

Також ми розповідали, що люди старшого віку потребують особливої підтримки від держави, оскільки вони належать до соціально вразливих верств населення. Громадяни, які досягли 60-річного віку, мають право користуватися низкою державних пільг, зокрема на безплатний проїзд у громадському транспорті.