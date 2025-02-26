Податки для пенсіонерів — хто повертатиме гроші в бюджет у 2025

Пенсіонерка рахує гроші. Фото: УНІАН

Багато українських пенсіонерів вважають, що після виходу на заслужений відпочинок вони повністю звільнені від сплати податків. Однак це не зовсім так. Хоча пенсії не оподатковуються, у деяких випадках держава все ж зобов’язує людей похилого сплачувати податки.

Про те, які податки повинні сплачувати пенсіонери у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Чи стягують податок з доходів пенсіонера

Пенсії в Україні не підлягають оподаткуванню, однак окремі категорії людей похилого віку все ж зобов’язані сплачувати податки. Це стосується пенсіонерів, які продовжують працювати. У 2025 році вони зобов’язані сплачувати податки на доходи на загальних підставах. Це:

військовий збір (ВЗ) — 5%;

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 18%.

Крім того, податки доведеться сплачувати з інших джерел прибутку, зокрема, якщо пенсіонер має власний бізнес.

В яких випадках пенсіонери сплачують земельний податок

Попри передбачені пільги, у деяких випадках пенсіонери все ж зобов’язані сплачувати земельний податок. Це стосується власників земельних ділянок, площа яких перевищує встановлені законодавством норми:

0,01 га — для гаража;

0,12 га — для садівництва;

0,10 га — для дачного будівництва;

2 га — для ведення особистого селянського господарства;

для будівництва житла та господарських споруд: 0,25 га — у селах, 0,15 га — у селищах, 0,10 га — у містах.

Чи платитимуть пенсіонери податок на нерухомість у 2025 році

Якщо площа житла перевищує встановлені законодавством норми, пенсіонер повинен щорічно сплачувати податок на нерухомість. Граничні показники:

понад 60 кв. м — для квартир;

понад 120 кв. м — для приватних будинків;

понад 180 кв. м — у разі наявності квартири та будинку.

Податок нараховується лише на "зайві" квадратні метри, а його ставка визначається місцевою владою. Проте вона не може перевищувати 1,5% від мінімальної зарплати за 1 кв. м. У 2025 році максимальна сума становитиме 106,5 гривні за кожен додатковий квадратний метр.

Таким чином, хоча пенсійні виплати не оподатковуються, податки нараховуються на додаткові доходи, нерухомість та землю, якщо їхня площа перевищує встановлені норми.

Раніше ми писали, що у 2025 році в Україні змінилися правила виходу на пенсію: 60-річні громадяни зможуть отримати виплати лише за наявності щонайменше 32 років страхового стажу. Водночас мінімальний і максимальний розмір пенсій залишився без змін.

Також ми розповідали, що держава продовжує підтримувати пенсіонерів, надаючи їм різні виплати, пільги та допомогу. Однак навіть люди похилого віку можуть зіткнутися зі штрафами через неуважність або незнання певних правил.