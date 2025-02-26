Налоги для пенсионеров — кто будет возвращать деньги в бюджет в 2025 году

Пенсионерка считает деньги. Фото: УНИАН

Многие украинские пенсионеры считают, что после выхода на заслуженный отдых они полностью освобождены от уплаты налогов. Однако это не совсем так. Хотя пенсии не облагаются налогами, в некоторых случаях государство все же обязывает людей преклонного возраста платить налоги.

О том, какие налоги должны платить пенсионеры в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Взимают ли налог с доходов пенсионера

Пенсии в Украине не подлежат налогообложению, однако отдельные категории пожилых людей все же обязаны платить налоги. Это касается пенсионеров, которые продолжают работать. В 2025 году они обязаны платить налоги на доходы на общих основаниях. Это:

военный сбор (ВС) — 5%;

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 18%.

Кроме того, налоги придется платить с других источников прибыли, в частности, если пенсионер имеет собственный бизнес.

В каких случаях пенсионеры платят земельный налог

Несмотря на предусмотренные льготы, в некоторых случаях пенсионеры все же обязаны платить земельный налог. Это касается владельцев земельных участков, площадь которых превышает установленные законодательством нормы:

0,01 га — для гаража;

0,12 га — для садоводства;

0,10 га — для дачного строительства;

2 га — для ведения личного крестьянского хозяйства;

для строительства жилья и хозяйственных сооружений: 0,25 га — в селах, 0,15 га — в поселках, 0,10 га — в городах.

Будут ли платить пенсионеры налог на недвижимость в 2025 году

Если площадь жилья превышает установленные законодательством нормы, пенсионер должен ежегодно платить налог на недвижимость. Предельные показатели:

свыше 60 кв. м — для квартир;

свыше 120 кв. м — для частных домов;

более 180 кв. м — при наличии квартиры и дома.

Налог начисляется только на "лишние" квадратные метры, а его ставка определяется местными властями. Однако она не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты за 1 кв. м. В 2025 году максимальная сумма составит 106,5 гривны за каждый дополнительный квадратный метр.

Таким образом, хотя пенсионные выплаты не облагаются налогом, налоги начисляются на дополнительные доходы, недвижимость и землю, если их площадь превышает установленные нормы.

Ранее мы писали, что в 2025 году в Украине изменились правила выхода на пенсию: 60-летние граждане смогут получить выплаты только при наличии не менее 32 лет страхового стажа. В то же время минимальный и максимальный размер пенсий остался без изменений.

Также мы рассказывали, что государство продолжает поддерживать пенсионеров, предоставляя им различные выплаты, льготы и помощь. Однако даже пожилые люди могут столкнуться со штрафами из-за невнимательности или незнания определенных правил.