Безплатний проїзд для українців 60+ — в якому транспорті діятимуть пільги в березні

Пенсіонерка виходить з трамвая. Фото: УНІАН

Громадяни поважного віку потребують додаткової уваги від держави, адже вони належать до вразливої категорії населення. В Україні люди, яким виповнилось 60, отримують право користуватись низкою державних пільг, зокрема в громадському транспорті.

Про те, яким транспортом українці 60+ зможуть користуватись безплатно в березні 2025 року, зазначається у постанові Кабінету Міністрів України "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

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В якому транспорті діятимуть пільги для пенсіонерів в березні

У березні 2025 року пенсіонери й надалі зможуть безплатно користуватися міським та приміським транспортом. Однак, щоб скористатися пільгою, необхідно мати відповідне посвідчення або довідку. Якщо буде запроваджена автоматизована система обліку, знадобиться електронний квиток. Пільги поширюються на такі види транспорту:

приміські електрички;

міський громадський транспорт (автобуси, тролейбуси, трамваї).

Однак в інших видах транспорту пільги не надаються. Заплатити доведеться за користування:

таксі;

метро;

міжміськими потягами Укрзалізниці.

Отже, в березні 2025 року пенсіонери можуть розраховувати на безплатний проїзд у міському та приміському транспорті, але лише за умови наявності необхідних документів.

Раніше ми писали, що в Україні пенсії не обкладаються податками, проте деякі люди похилого віку все ж змушені їх сплачувати. Це стосується пенсіонерів, які працевлаштувались офіційно.

Також ми розповідали, що в березні 2025 року окремі категорії громадян зможуть безплатно користуватися маршрутними таксі. Держава надає ці пільги соціально незахищеним верствам населення, однак на практиці перевізники часто обмежують кількість таких місць. Тому важливо знати, чи маєте ви право на безплатний проїзд і як діяти, якщо вам відмовляють без вагомих підстав.