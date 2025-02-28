Бесплатный проезд для украинцев 60+ — в каком транспорте будут действовать льготы в марте

Пенсионерка выходит из трамвая. Фото: УНИАН

Граждане почтенного возраста требуют дополнительного внимания от государства, ведь они относятся к уязвимой категории населения. В Украине люди, которым исполнилось 60, получают право пользоваться рядом государственных льгот, в частности в общественном транспорте.

О том, каким транспортом украинцы 60+ смогут пользоваться бесплатно в марте 2025 года, отмечается в постановлении Кабинета Министров Украины "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

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В каком транспорте будут действовать льготы для пенсионеров в марте

В марте 2025 года пенсионеры и дальше смогут бесплатно пользоваться городским и пригородным транспортом. Однако, чтобы воспользоваться льготой, необходимо иметь соответствующее удостоверение или справку. Если будет введена автоматизированная система учета, понадобится электронный билет. Льготы распространяются на следующие виды транспорта:

пригородные электрички;

городской общественный транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи).

Однако в других видах транспорта льготы не предоставляются. Заплатить придется за пользование:

такси;

метро;

междугородними поездами Укрзализныци.

Итак, в марте 2025 года пенсионеры могут рассчитывать на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, но только при условии наличия необходимых документов.

Ранее мы писали, что в Украине пенсии не облагаются налогами, однако некоторые пожилые люди все же вынуждены их платить. Это касается пенсионеров, которые трудоустроились официально.

Также мы рассказывали, что в марте 2025 года отдельные категории граждан смогут бесплатно пользоваться маршрутными такси. Государство предоставляет эти льготы социально незащищенным слоям населения, однако на практике перевозчики часто ограничивают количество таких мест. Поэтому важно знать, имеете ли вы право на бесплатный проезд и как действовать, если вам отказывают без веских оснований.